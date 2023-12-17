حبس موظف بالبحث العلمي قتل والدته حرقا

قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، حبس موظف بوزارة البحث العلمي قتل والدته حرقًا بسبب رفضها إعطائه أموالا لشراء المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة عمل تحليل مخدرات للمتهم.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة

تفاصيل حرق مسنة على يد أبنها بسبب المخدرات

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم يدعى "أحمد. م"، 37 سنة، يعمل محاسبًا بوزارة البحث العلمي، وأنه كان يعاني من إدمان المخدرات، وبدأ في صرف مرتبه بالكامل على شراء المخدرات، الأمر الذي أدى إلى انفصاله عن زوجته.

وتبين من تحقيقات النيابة مع المتهم أنه اعتاد على التعدي على والدته للحصول على أموال منها لشراء المخدرات، وفي يوم الواقعة، رفضت الام اعطائه المال فسكب البنزين عليها وأشعل النار فيها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها ويعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وجارى مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.