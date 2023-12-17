iOS 17.3 يصعب الحياة أكثر على لصوص iPhone

تضيف شركة Apple ميزة جديدة لجهاز iPhone تسمى "حماية الأجهزة المسروقة"، والتي تحد من ما يمكن أن يفعله اللصوص بالهاتف المسروق ورمز المرور. تم إنشاؤها بعد تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام من قبل جوانا ستيرن من صحيفة وول ستريت جورنال، وتم تضمين ميزة الاشتراك في الإصدار التجريبي من iOS 17.3، وهو متاح الآن للمطورين. وهو يعمل باستخدام مزيج من الموقع، وعمليات المسح البيومترية، والتأخير الزمني، مما يسمح للضحايا بحجب مرتكب الجريمة وحماية بياناتهم.

تهدف حماية الأجهزة المسروقة إلى القضاء على ممارسة شائعة بين لصوص iPhone في الأماكن العامة، حيث يشاهدون المستخدمين وهم يدخلون رمز المرور الخاص بهم قبل سرقة الجهاز والانسحاب. في مثل هذه الحالات، يمكن لمرتكب الجريمة إعادة تعيين كلمة مرور معرف Apple الخاص بالمالك، وإيقاف تشغيل Find My، وإضافة مفتاح استرداد، وإعادة ضبط الهاتف في المصنع لإعادة بيعه قبل أن تتمكن الضحية من فعل أي شيء حيال ذلك.

على سبيل المثال، بدون تشغيل حماية الأجهزة المسروقة، يمكن لص iPhone الذي لديه رمز المرور الخاص بك استخدام ذلك لتغيير كلمة مرور معرف Apple الخاص بك، مما يمنعك من الوصول إلى جهازك. يسمح هذا للنشال بإيقاف تشغيل Find My، وهو أمر ضروري لمسح الجهاز لمستخدم جديد. يستطيع اللص بعد ذلك بيع الجهاز بكامل قيمته المستخدمة، بدلًا من محاولة تمرير قطعة مقفلة على iCloud مقابل مبلغ أقل بكثير.

صورة من حول الكتف الأيمن لشخص ما، مع النظر إلى هاتف iPhone (على شاشته الرئيسية) في اليد اليسرى للشخص. يوجد نبات محفوظ بوعاء خلفه.

تصوير ديفيد إيميل لموقع Engadget

ولكن مع تشغيل الميزة، سيطلب الهاتف مسح Face ID أو Touch ID إذا كان المستخدم بعيدًا عن موقع مألوف مثل المنزل أو العمل. سيتطلب الأمر أيضًا تأخيرًا لمدة ساعة واحدة قبل تغيير كلمة مرور معرف Apple على الجهاز. وبعد مرور ساعة، سيظل يطلب معرف الوجه أو Touch ID Scan قبل تغيير كلمة مرور معرف Apple من iPhone. وهذا يجعل الحياة أصعب بكثير على اللص ويمنح المالك الوقت للإبلاغ عن سرقة جهاز iPhone، مما يؤدي إلى إغلاق الجاني.

تعمل حماية الأجهزة المسروقة بشكل مشابه مع إعدادات أمان Apple. تعد إضافة مفاتيح الاسترداد أو تحديث رقم الهاتف الموثوق به للحساب طريقة أخرى يقوم بها لصوص iPhone بإغلاق المالك الأصلي. كما هو الحال في مناطق أخرى، مع تنشيط الميزة الجديدة، سيطلب الهاتف إجراء فحصين بيومتريين بفاصل ساعة واحدة إذا كنت بعيدًا عن المواقع الموثوقة.

وبالمثل، فإن كلمات مرور iCloud Keychain، مدير كلمات المرور المدمج في Apple، ستتطلب مسح Face ID أو Touch ID. لن يكون رمز المرور بمثابة نسخة احتياطية لعمليات الفحص البيومترية الفاشلة عند تشغيل حماية الجهاز المسروق.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Apple تخطط لمطالبة المستخدمين بتشغيل الميزة في iOS 17.3. نظرًا لأن شركة Apple أطلقت الإصدار التجريبي الأول من التحديث اليوم فقط، فقد يحتاج عامة الناس إلى الانتظار عدة أسابيع على الأقل قبل تجربته.