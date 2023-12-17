لماذا ارتفعت شركة Cisco بنسبة 2.9% منذ تقرير الأرباح الأخير؟

لقد مر شهر منذ آخر تقرير أرباح لشركة Cisco Systems (CSCO). أضافت الأسهم حوالي 2.9٪ في هذا الإطار الزمني، وهو أداء أقل من مؤشر S&P 500.

هل سيستمر الاتجاه الإيجابي الأخير حتى إصدار الأرباح المقبلة، أم أن شركة Cisco ستتراجع؟ قبل أن نتعمق في كيفية تفاعل المستثمرين والمحللين أخيرًا، دعنا نلقي نظرة سريعة على أحدث تقرير للأرباح من أجل الحصول على تعامل أفضل مع المحفزات المهمة.

أعلى تقديرات أرباح Cisco للربع الأول، والإيرادات ترتفع على أساس سنوي

أعلنت شركة Cisco Systems عن أرباح الربع الأول من العام المالي 2024 غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 1.11 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما تغلب على تقديرات إجماع Zacks بنسبة 7.77%. وقفز المحصلة النهائية بنسبة 29.1٪ على أساس سنوي.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي إلى 14.69 مليار دولار وتجاوزت علامة الإجماع بنسبة 0.4٪. ارتفعت إيرادات المنتجات (75.9% من إجمالي الإيرادات) بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 11.14 مليار دولار.

ارتفعت إيرادات الشبكات بنسبة 10٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8.822 مليار دولار. وبلغت إيرادات الأمن 1.01 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات التعاون بنسبة 3% لتصل إلى 1.12 مليار دولار. زادت إيرادات قابلية الملاحظة بنسبة 21٪ لتصل إلى 190 مليون دولار.

ارتفعت إيرادات الخدمات (24.1٪ من إجمالي الإيرادات) بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي إلى 3.53 مليار دولار.

الربع بالتفصيل:

على مستوى المنطقة، ارتفعت إيرادات أمريكا بنسبة 14٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9.022 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت علامة الإجماع بنسبة 5.45٪. كانت إيرادات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ثابتة عند 3.66 مليار دولار ولكنها تخلفت عن المستوى المتفق عليه بنسبة 5.52٪. انخفضت إيرادات APJC بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1.982 مليار دولار، لكنها تجاوزت المستوى المتفق عليه بنسبة 8.05%.

بلغت الإيرادات السنوية المتكررة 24.5 مليار دولار، بزيادة 5٪ على أساس سنوي. ارتفع معدل العائد على المنتج (ARR) بنسبة 10% على أساس سنوي.

توسع الهامش الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بمقدار 410 نقطة أساس مقارنة بمستوى الربع نفسه من العام الماضي ليصل إلى 67.1%.

وعلى أساس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، توسع هامش الربح الإجمالي للمنتج بمقدار 550 نقطة أساس ليصل إلى 66.5%. ارتفع إجمالي هامش الخدمة بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 69%.

بلغت النفقات التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 4.47 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5.3% على أساس سنوي. وكنسبة من الإيرادات، انخفضت مصاريف التشغيل بمقدار 70 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 30.5%.

توسع هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بمقدار 480 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 36.6%.

الميزانية العمومية والتدفق النقدي:

اعتبارًا من 28 أكتوبر 2023، بلغ رصيد النقد والنقد المعادل والاستثمارات لدى Cisco 23.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 26.15 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 29 يوليو 2023.

بلغ إجمالي الديون (قصيرة الأجل بالإضافة إلى طويلة الأجل) اعتبارًا من 28 أكتوبر 2023، 7.65 مليار دولار.

وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 2.4 مليار دولار، أي أقل من 6 مليارات دولار المسجلة في الربع السابق.

بلغت التزامات الأداء المتبقية ("RPO") في نهاية الربع المالي الأول 34.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12%، مع الاعتراف بـ 51% من هذا المبلغ كإيرادات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة. ارتفع معدل RPO للمنتج بنسبة 14% وارتفع معدل RPO للخدمة بنسبة 11%.

إرشاد:

بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2024، من المتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 12.6 مليار دولار و12.8 مليار دولار.

من المتوقع أن يتراوح هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 65% و66% لهذا الربع. من المتوقع أن يتراوح هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 31.5% و32.5% لهذا الربع.

من المتوقع أن تتراوح الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 82 سنتًا و84 سنتًا للسهم الواحد.

بالنسبة للعام المالي 2024، من المتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 53.8 مليار دولار و55 مليار دولار. من المتوقع أن تتراوح الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 3.87 دولار و3.93 دولار للسهم الواحد.

وتبين أن مراجعة التقديرات اتجهت نحو الانخفاض خلال الشهر الماضي.

لقد تغير التقدير المتفق عليه بنسبة -16.67% بسبب هذه التغييرات.

نتائج VGM

حاليًا، تتمتع Cisco بدرجة نمو جيدة تبلغ B، على الرغم من أنها متخلفة كثيرًا على مستوى درجة الزخم مع F. ومع ذلك، تم تخصيص درجة C للسهم من ناحية القيمة، مما يضعه في منتصف 20٪ لهذا الغرض استراتيجية الاستثمار.

بشكل عام، يمتلك السهم مجموع نقاط VGM من B. إذا لم تكن تركز على استراتيجية واحدة، فهذه النتيجة هي التي يجب أن تهتم بها.

الآفاق:

كانت التقديرات تتجه نحو الانخفاض على نطاق واسع بالنسبة للسهم، ويشير حجم هذه المراجعات إلى تحول هبوطي. ليس من المستغرب أن تحصل شركة Cisco على تصنيف Zacks رقم 4 (بيع). نتوقع عائدًا أقل من المتوسط من السهم في الأشهر القليلة المقبلة.