هل يجوز للزوجة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير؟

يجوز للزوجة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير، وذلك وفقًا لرأي جمهور الفقهاء، حيث استدلوا على ذلك بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من قصة زينب امرأة الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود حينما استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم ﷺ عن حكم صدقتها على زوجها عبد الله بن مسعود قال ﷺ: «نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة».

زكاة الزوجة

أما أصحاب الرأي الثاني بعدم جواز زكاة الزوجة على زوجها، فقد استدلوا على ذلك من قوله تعالى { ووجدك عائلا فأغنى }، أي أغنى الله سيدنا محمد ﷺ بمال زوجته السيدة خديجة، مما يدل على أن المالين واحد، وإذا كان الأمر كذلك فإن دفع الزوجة لزوجها من زكاتها كأنه دفع لنفسها وذلك لا يجوز.

ولكن هذا الرأي غير مقبول، حيث أنه يستند إلى تفسير مجازي لقوله تعالى { ووجدك عائلا فأغنى }، أما التفسير الحقيقي فهو أن الله تعالى أغنى سيدنا محمد ﷺ بالرزق والهداية، وليس بالمال فقط.

وبناءً على ما سبق، فإنه يجوز للزوجة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير، وذلك لما يلي:

-مقاساة الزوج الفقير، وسد حاجته.

-حسن العلاقة الزوجية، وزيادة المودة بين الزوجين.

وهذا ما رجحه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه جامعة الأزهر، حيث قال: "إننا نرجح الرأي القائل بجواز أخذ الزوج من زكاة زوجته، للمرجحات الآتية: يقاس جواز إعطاء المرأة من زكاة مالها لزوجها على جواز إعطاء القريب قريبه من الزكاة خاصة إذا كان المزكي ليس ملزما بالنفقة على المزكى عليه بجامع عدم وجوب النفقة، حسن العلاقة والعشرة بين الزوجين تقتضي القول بالجواز فذلك مما يلين العشرة بينهما".