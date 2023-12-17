Huawei Mate 60 Pro يثير قلق الولايات المتحدة| وزير التجارة الأمريكي يهدد بفرض عقوبات جديدة

لقد تم طرد شركة هواوي إلى حد كبير من سوق الهواتف الذكية الغربية بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة، لكن عملاق التكنولوجيا الصيني لا يستسلم.

قبل عدة أشهر، أطلقت الشركة هاتفًا ذكيًا يدعم تقنية 5G في السوق لأول مرة منذ بدء العقوبات، الأمر الذي يسبب الآن صداعًا للولايات المتحدة.

قبل بضع سنوات، صنفت الولايات المتحدة شركة هواوي باعتبارها خطرا على الأمن القومي، وفرضت في وقت سابق من هذا العام العقوبات الأكثر صرامة حتى الآن، والتي كان ينبغي أن تجعل إنتاج الهواتف الذكية شبه مستحيل. ومع ذلك، تمكنت شركة Huawei من إنتاج هاتف ذكي، وهو Mate 60 Pro، مع شريحة SoC حديثة مقاس 7 نانومتر 5G على الرغم من هذه القيود.

وفي أغسطس، اتهمت الولايات المتحدة شركة هواوي بانتهاك العقوبات. الآن، علقت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو على الوضع في مقابلة مع بلومبرج، واصفة هاتف Huawei Mate 60 Pro بأنه "مثير للقلق العميق". وتعتزم وزارة التجارة الرد بأقوى التدابير الممكنة لحماية الولايات المتحدة.

ولكن يتم التخطيط لإجراء تحقيق شامل مسبقًا من أجل معرفة كيف تمكنت هواوي من إنتاج هاتف ذكي متقدم بهذه السرعة دون الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية، على الأقل تقريبًا، لأنه كما تم الكشف عن ذلك، فإن بعض شرائح الذاكرة في سلسلة Mate 60 تنبع من الشركة المصنعة الكورية الجنوبية SK Hynix.

تستغل جينا ريموندو الفرصة مرة أخرى لطلب تمويل إضافي لمكتب الصناعة والأمن (BIS). صرح ماو نينج، متحدثًا نيابة عن وزارة الخارجية الصينية، أن الولايات المتحدة تسيء استخدام ضوابط التصدير بشكل متكرر وأن هذا ليس في مصلحة سلاسل التوريد العالمية. وفقًا لتقرير بلومبرج، يتم تصنيع HiSilicon Kirin 9000s في هاتف Mate 60 Pro بواسطة آلات من شركة ASML الرائدة في السوق الهولندية، والتي ربما تكون شركة SMIC الصينية لصناعة الرقائق قد استحوذت عليها قبل العقوبات الحالية.