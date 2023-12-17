آبل تختبر ميزة لمساعدة مطوري متجر التطبيقات على خفض أسعار اشتراكات المنافسين

تقول شركة Apple إنها بدأت تجربة ميزة جديدة في متجر التطبيقات تسمى "التسعير المشروط" والتي ستساعد المطورين على جذب العملاء باشتراكات أرخص بناءً على مشترياتهم السابقة. سيسمح نموذج التسعير المشروط للمطورين بتقديم خصومات للعملاء الذين لديهم بالفعل اشتراكات في خدمات أخرى، سواء كانت تطبيقات هؤلاء المطورين الخاصة أو تطبيقات منافسيهم. يبدأ الأمر بمجموعة مختارة من المشاركين قبل طرحه لمزيد من المطورين "في الأشهر المقبلة".

"التسعير المشروط للاشتراكات في متجر التطبيقات - وهي ميزة جديدة تساعدك على جذب المشتركين والاحتفاظ بهم - يتيح لك منح العملاء سعر اشتراك مخفضًا طالما أنهم مشتركون فعليًا في اشتراك مختلف"، كتبت شركة Apple في منشور على موقع الويب. موقع مطور أبل. "يمكن استخدامه للاشتراكات من مطور واحد أو مطورين مختلفين". وفقًا لموقع 9to5Mac، أوضحت شركة Apple أيضًا أن هذه الخصومات التنافسية ستكون مرئية للغاية للعملاء سواء على متجر التطبيقات أو "في قنوات التسويق خارج النظام الأساسي" حتى يتمكنوا بسهولة من العثور على الامتيازات والاستفادة منها.

يأتي ذلك في وقت من التدقيق المستمر في ممارسات Apple مع متجر التطبيقات الخاص بها وكيفية تعاملها مع عمليات الشراء داخل التطبيق، والتي وصلت إلى ذروتها في معركة Apple مع Epic Games المالكة للعبة Fortnite. وفي خريف هذا العام فقط، طلبت شركة أبل من المحكمة العليا إلغاء حكمها السابق الذي يلزمها بالسماح للمطورين بالتحايل على رسوم المعاملات البالغة 30% من خلال دعم أنظمة الدفع الخارجية. لكنها لا تزال تبحث عن طرق لاستعادة النعم الجيدة للمطورين. وتقول الشركة إنها ستصدر المزيد من المعلومات حول البرنامج الجديد الشهر المقبل.