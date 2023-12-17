دعوى مضادة من Apple وVisa وMastercard بشأن مكافحة الاحتكار

اتهمت دعوى قضائية جماعية مقترحة شركة أبل بقبول شكل من أشكال الرشوة من Visa وMastercard لضمان هيمنتها على خدمات بطاقات الدفع في نقاط البيع لمعاملات Apple Pay، وفقًا لرويترز. ونتيجة لذلك، تقول الدعوى إن التجار أجبروا على دفع رسوم أعلى.

يتم رفع دعوى قضائية ضد الشركات من قبل شركة بيع المشروبات بالتجزئة Mirage Wine & Spirits في إلينوي نيابة عن "جميع التجار في الولايات المتحدة الذين قبلوا Apple Pay كوسيلة للدفع في نقطة البيع الفعلية". وفقًا للشكوى، أبرمت شركة Apple اتفاقية مع Visa وMastercard ألغت أي حافز لها لتطوير شبكة دفع معاملات نقاط البيع المنافسة الخاصة بها أو السماح لشركات أخرى بالاستفادة من وظيفة NFC "النقر للدفع" الخاصة بـ iPhone. مع تطبيقات محفظة الطرف الثالث. على أجهزة iPhone، يعد تطبيق المحفظة الخاص بشركة Apple هو الخيار الوحيد. وتقول الدعوى إن كل هذا أدى إلى تضخم الرسوم التجارية.

وجاء في الدعوى القضائية: "في مقابل الموافقة على عدم التنافس مع Visa وMastercard في السوق ذات الصلة، عرضت شبكتا البطاقات على شركة Apple رشوة نقدية كبيرة جدًا ومستمرة". جاءت هذه الرشوة كنسبة مئوية من رسوم معاملات الشركتين لمدفوعات بطاقات الائتمان والخصم التي تتم باستخدام Apple Pay. "حتى عندما كانت خدمة Apple Pay في بداياتها، أدركت Entrenched Networks وApple أن هذه الرشوة ستصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا".

تم اتهام شركة Apple بالسلوك المناهض للمنافسة مع Apple Pay في الماضي بسبب كيفية منع وصول طرف ثالث إلى تقنية الدفع غير التلامسية الخاصة بها. لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت رويترز أن شركة آبل قد تفتح إمكانية الوصول إلى NFC في الاتحاد الأوروبي لتجنب الغرامة في قضية مستمرة منذ عام 2020.