الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية البريطاني ينعى الشيخ نواف الأحمد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن تعازيه في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.

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وقال كاميرون - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "ببالغ الحزن والأسى سمعت بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. لقد ترك وراءه إرثا عظيما - نتيجة مسيرة مهنية طويلة ومتميزة في وزارة الداخلية، وكوزير للدفاع، وولي للعهد، وأخيرا كأمير".

وأضاف "مساهمته في الاستقرار الإقليمي والتزامه الشخصي بالتنمية العالمية وعمله على سد الفجوات بين الدول ستظل خالدة في الأذهان لفترة طويلة. أقدم التعازي الحارة للكويت وشعبها في هذا الوقت الحزين".

وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت توجيهات بتنكيس الأعلام على جميع المباني الحكومية في المملكة المتحدة فور الإعلان عن وفاة أمير الكويت الراحل.

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