أزهر الشرقية يُعلن نتيجة مسابقتي الحديث النبوي والشعر للمرحلة الثانوية فتيات

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، نتائج مسابقة الحديث النبوي ومسابقة الشعر للمرحلة الثانوية للفتيات للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية لمسابقة «الحديث النبوي» عن فوز الطالبتين: ملك محمد صلاح من معهد فتيات الحسينية، ومنة الله محمد مصطفى من معهد فتيات أولاد صقر.

بينما فازت بمسابقة « الشعر» الطالبتين: أميرة محمد عبد العزيز من معهد فتيات الجوسق، ورغد هشام على منصور من معهد فتيات أولاد صقر.

يشار إلى أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.