غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية تصل لساحل بكوريا الجنوبية

لردع البرنامج النووي لكوريا الشمالية..

كشفت البحرية الكورية الجنوبية عن وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى مدينة بوسان الساحلية، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سول، وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا الشهر.

وذكرت البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، الأحد، أن الغواصة الهجومية "يو- إس- إس ميسوري (SSN-780)" دخلت قاعدة بحرية رئيسية في بوسان في وقت سابق اليوم، مضيفة أنه "مع نشر السفينة نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".

وكانت حاملة طائرات أمريكية قد وصلت إلى ميناء بوسان الشهر الماضي؛ في محاولة لزيادة الردع ضد البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وكانت وكالة قالت وكالة "يونهاب" للأنباء، قد أكدت أمس السبت إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان وضع مبادئ توجيهية مشتركة بشأن استراتيجية للدفاع النووي بحلول منتصف العام المقبل، وإنشاء منظومة متكاملة للتصدي للأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن كيم تاي هيو نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي قوله في تصريحات للصحافيين في الولايات المتحدة، إن واشنطن وسيول قررتا الانتهاء من إعداد مبادئ توجيهية شاملة بحلول العام المقبل حول كيفية احتواء التهديد النووي لبيونغ يانغ والرد عليه معا.