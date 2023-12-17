كيل تعليم الغربية يعقد اجتماعاً بمديري الإدارات التعليمية

عبر تقنية WEBEX..

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا عبر تقنية Webex، بحضور الدكتور السيد العراقي مدير عام الشؤون التنفيذية و عبد الفتاح عبده مدير عام التعليم العام، واحمد شلبي مدير عام التعليم الفني، ومحمد داود مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومحمد فتوح مدير إدارة الأمن، واعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة، ومنال فتحي مدير ادارة الشؤون القانونية.

وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على عدد من النقاط، من أهمها، تطبيق نشرة الموانع داخل المدارس، التأكيد على سرية الامتحانات، ومنع الغش وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات ومنع استخدام المحمول داخل اللجان للطلاب والمعلمين، التأكيد علي ضرورة تفعيل مجموعات الدعم، تفعيل حصص المشاهدة. وحضور الطلاب خلال الفترة القادمة .



كما أكد "حسن" على الانتهاء من تسكين المعلمين المساعدين، ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم، والحرص على المتابعة الليلية للسادة مديري الادارات للمدارس والدواوين والمخازن، والتأكد من وجود النوباتجية الليلية.



ووجه وكيل الوزارة بضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية، والابلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.