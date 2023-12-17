تعليم الإسكندرية تتسلم 40 ألف "تابلت" لـطلاب أولى ثانوي

استعدت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية صباح اليوم الاحد لتسليم للطلاب اجهزة الحاسب اللوحى التابلت- من الوزارة، والذي سيتم تسليمه إلى طلاب الصف الأول الثانوي، بعد وصولها لمحافظة الإسكندرية.

قال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية إنه تم تكليف فريق من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، للتوجه إلى محافظة القاهرة لتسلم حصة المحافظة من جهاز التابلت.

وأضاف وكيل وزارة التربية بالإسكندرية، أنه من المقرر أن تتسلم المديرية نحو 40 ألف جهاز حاسب لوحي - التابلت - على أن يتم إيداع الأجهزة في المخازن الخاصة بالمديرية وبعدها يتم توزيعها على الإدارات التعليمية المختلفة.

وأوضح أنه سيتم تسليم الأجهزة للمدارس ثم توزيعها على الطلاب، استنادًا للإجراءات المتبعة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على إنهاء عملية توزيع الأجهزة قبل نهاية ديسمبر الجاري، استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب إلكترونيا.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع الطلاب سددوا مبلغ 105 جنيهات وهو مبلغ تأمين لجهاز التابلت، مشيرًا إلى أنهم سددوا المبالغ بمكاتب البريد أو أماكن الدفع الإلكتروني.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وتم تجهيز الجداول وإعلانها في المدارس على الطلاب خلال المرحلة المقبلة.