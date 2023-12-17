خيسوس يكشف موقفه من الرحيل عن الهلال السعودي

كشف المدرب البرتغالي خورخي خيسوس موقفه من الرحيل عن الهلال حال تلقه عرضًا أوروبيا جيدا، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اتجاهه لترك الزعيم.

ورد خيسوس على سؤال أحد الصحفيين: " لو اتصل بك نادي بورتو لتدريبهم وقدموا لك عرض مالي كبير هل ستوافق على ذلك ؟

وقال جيسوس في تصريحاته لشبكة SPORT T البرتغالية: " أنا مع الهلال، أحقق نتائج قياسية ونعيش فترة رائعة ولن اترك نادي الهلال حالياً".

وأضاف مدرب الهلال: " من الناحية المالية أنا راتبي حالياً من أعلى أجور المدربين في العالم ".

أول تعليق من جيرارد على أنباء انتقال فرمينو إلى الاتفاق

علق ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق على الأنباء التي ترددت حول قدوم النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الأهلي لصفوف فارس الدهناء خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال جيرارد ردًا على سؤال الصحفي عقب مباراة اليوم والتي خسرها الفريق بثنائية أمام التعاون: "لا يمكنني الحديث عن استقطاب لاعب مرتبط بنادي مثل فيرمينو وسنبحث عن أسماء محلية و أجنبية تفيدنا".

وأضاف مدرب الاتفاق: "سنقيم معسكرًا لمدة أسبوعين ويتضمن تدريبات صباحية ومسائية ومباريات ودية ونسعى للظهور بشكل أفضل بعد التوقف القادم".