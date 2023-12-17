الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: مباراة فلومينينسي أصعب من الاتحاد السعودي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أشاد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق بأداء المارد الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي مساء أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

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لعنة البرازيل تطارد حلم الأهلي في مونديال الأندية

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قائد فلومينيسي السابق: فوجئت بطريقة الأهلي الأوروبية أمام اتحاد جدة

وقال خالد جاد الله في تصريحات إعلامية: " لاعبو النادي الأهلي قدموا مباراة مميزة أمام اتحاد جدة السعودي رغم النجوم العديدة في صفوف "العميد" وعلى رأسهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وكذلك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، إلا أن لاعبي القلعة الحمراء أعطوا درسًا كرويًا لأصحاب الأرض واستحق "الأحمر" الفوز بتلك النتيجة الكبيرة".

مواجهة فلومينينسي تختلف عن اتحاد جدة

وأضاف: " مواجهة فلومينينسي البرازيلي تختلف كثيرًا عن اتحاد جدة، وأؤكد أنها أصعب على النادي الأهلي، وأطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم، لخطف تذكرة التأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء ومواصلة كتابة التاريخ في البطولة العالمية الكبيرة".

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