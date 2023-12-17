جددي سفرتك وحضري طاجن كوسا باللحم| غني بالفيتامينات

طاجن كوسا باللحم من الأكلات الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لبنائه، فتحتوي على البروتين والفيتامينات المتنوعة، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





طريقة عمل طاجن كوسا باللحم

المقادير

- الكوسا: كيلو (مقطعة شرائح)

- اللحم: نصف كيلو (مقطع مكعبات)

- مرق اللحم: 2 كوب

- عصير طماطم: كوب

- الخل الأبيض: ربع كوب

- الثوم: 5 فصوص (مفروم ناعم)

- دبس الطماطم: 4 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة

- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي مكعبات اللحم وقلبيها لحوالي 15 دقيقة حتى تتحمر.

أضيفي الثوم وقلبي لعدة دقائق، ثم أضيفي دبس الطماطم، والكزبرة الجافة، والملح، والفلفل الأسود، والخل الأبيض، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي عصير الطماطم واتركي المزيج يغلي لحوالي 10-12 دقيقة.

اسكبي خليط اللحم في طاجن، وأضيفي شرائح الكوسا، ومرق اللحم، وقلبي قليلًا حتى تتداخل المكونات.

أدخلي الطاجن إلى الفرن لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج.

قدمي طاجن اللحم بالكوسا ساخنًا إلى جانب الأرز المطبوخ.