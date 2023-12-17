الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غزل المحلة يتعاقد مع بسام وليد ظهير أيمن نادي بروكسي

غزل المحلة يتعاقد
غزل المحلة يتعاقد مع بسام وليد قادمًا من بروكسي

أعلن نادي غزل المحلة حسم أولى صفقاته لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم الانتقالات الشتوية هذا الموسم بالتعاقد مع اللاعب بسام وليد ظهير أيمن نادي بروكسي.

txt

مدرب طنطا: كنا نستحق الفوز وراضٍ عن الأداء أمام غزل المحلة

txt

غزل المحلة يواصل تدريباته الجماعية سبورتنج كاسل في كأس مصر

ووقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم مع الفلاحين ينتهي في يناير 2027 المقبل.

وشهد توقع العقود حضور كل من تامر خليل نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة والمهندس أحمد رمضان مدير التعاقدات وعمر سعد مدير شئون اللاعبيـن.

الجدير بالذكر أن بسام وليد صاحب الـ25 عاماً نجح في صنـاعة 6 أهداف لفريقـه بروكسي خلال الموسم الكروي الجاري.

الجريدة الورقية