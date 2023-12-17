غزل المحلة يتعاقد مع بسام وليد ظهير أيمن نادي بروكسي

أعلن نادي غزل المحلة حسم أولى صفقاته لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم الانتقالات الشتوية هذا الموسم بالتعاقد مع اللاعب بسام وليد ظهير أيمن نادي بروكسي.

ووقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم مع الفلاحين ينتهي في يناير 2027 المقبل.

وشهد توقع العقود حضور كل من تامر خليل نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة والمهندس أحمد رمضان مدير التعاقدات وعمر سعد مدير شئون اللاعبيـن.

الجدير بالذكر أن بسام وليد صاحب الـ25 عاماً نجح في صنـاعة 6 أهداف لفريقـه بروكسي خلال الموسم الكروي الجاري.