خليلوزيتش: أعشق محمد صلاح .. مصطفى محمد هداف رائع
أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، أنه يعشق نجمنا المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.
وقال خليلوزيتش، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "محمد صلاح لاعب استثنائي وقدم الكثير مع ليفربول، وأعشقه على المستوى الشخصي".
وأضاف: "أتابع نانت جيدا فهو بيتي، ويعجبني أداء مصطفى محمد فهو هداف رائع ولديه شخصية مميزة ويسير بخطوات ثابتة مع الفريق".
خليلوزيتش: تلقيت عرضا لتدريب منتخب مصر
أكد وحيد خليلوزيتش أنه تلقى عرضا لتدريب منتخب مصر قائلا: " حاليا أنا لا أرتبط بأي عقد، وأقضي وقتي مع أسرتي"، وأضاف: "كان لدي الكثير من العروض، لكن حاليا أود أن أبقى هادئا".
وتابع: "لا أريد الحديث عن العروض التي وصلتني، لكن حدث مفاوضات سابقا لتدريب منتخب مصر، لكن لم تتم الأمور".
وأكد خليلوزيتش أن فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي ليس مفاجأة قائلًا: "فوز الأهلي على الاتحاد السعودي ليس مفاجأة، بل المفاجأة كانت في النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المباراة".
وأضاف: "من الوارد أن يتخطى الأهلي فلومينينزي في المباراة المقبلة فكل شيء وارد"، وأتم: "مانشستر ستي قد لا يفوز بكأس العالم للأندية، لأن الأندية التي تتوج بدوري أبطال أوروبا تأتي إلى كأس العالم مجهدة جدا".