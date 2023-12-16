تباشر جهات التحقيق ، التحقيقات في واقعة إصابة 6 أشخاص، في حادث مروري، مساء اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

قرار جديد في واقعة إصابة 6 أشخاص بحادث مروري في الوادي الجديد

كانت البداية بتلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين تصادم دراجة نارية بتروسيكل بطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية "الأمل"، أسفر عن إصابة 6 أشخاص وهم محمد حجازي أحمد عبد ربه، 40 عامًا، محمد عثمان غريب، 17 عامًا، حمدي محمد حجازي عبد ربه، 60 عامًا، أحمد حمدي محمد عبد ربه، 30 عًاما، ياسمين حمدي محمد، 25 عامًا، مصطفى أحمد حجازي، عام واحد.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الصحية، فيما تولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة ووحدة المرور رفع آثار الحادث من الطريق، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بسبب تسرب الغاز ..إصابة 3 أشخاص بالاختناق داخل عقار في إمبابة

كما تواصل نيابة شمال الجيزة ، التحقيقات في إصابة 3 أشخاص إثر تسرب غاز داخل عقار في إمبابة، وكشفت التحقيقات، أن 3 أشخاص اصيبوا بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الامنية ، بلاغا بتسرب غاز داخل عقار سكني فى منطقة إمبابة، ووجود 3 مصابين بالاختناق، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية، بأن جميع المصابين، تم نقلهم للمستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.