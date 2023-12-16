نبات طبي يساعد على الوقاية من النوبات القلبية.. تعرف عليه

كشف الدكتور سيرغي أغابكين عن فوائد الثمار الناضجة لنبات العرعر الصنوبري الدائم الخضرة للصحة، وموانع استخدامها.

وأشار الدكتور أن ثمار العرعر الناضجة التي يبلغ عمرها عدة سنوات تحتوي على مواد عطرية وغيرها من المواد المفيدة، ويمكن استخدامها في الطعام.

1 - تساعد على الهضم. تعمل ثمار العرعر على تحسين عملية هضم الطعام - وتحفيز إفراز عصارة المعدة. لذلك تقليديا تضاف إلى خلطات مختلفة، كما تستخدم في تحضير أطباق اللحوم.

2 - ترفع مستوى الكوليسترول "الجيد". أظهرت نتائج دراسات علمية أن مستخلص هذه الثمار يرفع مستوى الكوليسترول "الجيد" في الدم، مقابل تخفيض مستوى الكوليسترول "السيء". وهذا مهم خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية وللوقاية من تصلب الشرايين. لأن الكوليسترول "الجيد" ينظف الأوعية الدموية من الكوليسترول "السيء، ما يقلل من خطر الاصابة باحتشاء عضلة القلب.

3 - الوقاية من تجلط الدم. كشفت بعض الدراسات أن العرعر يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مواد تؤثر في عملية تخثر الدم وتقلل من خطر تجلطه.

ووفقا له، يجب أن نعلم أن هناك موانع لاستخدام العرعر. أي لا يمكن للجميع دون استثناء استخدامه. لأن له تأثير مهيج على الكلى وله تأثير مدر للبول، لذلك يمنع من يعاني من أمراض الكلى المزمنة استخدامه. كما يحفز إفرازات المعدة. أي لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة باستخدامه. وتمنع النساء الحوامل من استخدامه أيضا لأنه يزيد من انقباض الرحم. وعموما من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه في الطعام.