إجراء عملية تركيب عين صناعية متحركة بمستشفى الغردقة العام

نظمت مديرية الصحة بالبحرالأحمر، عمل قافلة طبية مجانية في تخصصات العيون من «فحص قاع العين، الفحص الخارجي ،مقاس النظر، نظارات» خلال الفترة من ١١/٣٠ الي ٢٠٢٣/١٢/٣، إضافة إلى توجيهات وارشادات للمترددين على القافله خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقايه من الامراض المعديه و غير المعديه والحساسيه المفرطه التي تسبب التهاب في العيون و خلال تلك القافله تم توقيع الكشف الطبي علي ١٠٥٤ مواطن وتوفير ٢٠ نظاره لغير القادرين، وإجراء عملية تركيب عين صناعية متحركة بتقنية 4K لمريض في العشرينات من عمره وكان يعاني من فقدان العين منذ الطفولة نتيجة مياة زرقاء بمستشفى الغردقة العام.

جاء ذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الاحمر، وقوافل ابن البلد الخيرية بالبحر الاحمر وبالتعاون مع مؤسسة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية، وتحت إشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال مدير ادارة المستشفيات بالمديرية، وعلي محمد منسق القوافل الطبيه بالبحر الأحمر.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر واللواء ياسر حمايه رئيس مدينه الغردقة، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وقام بإجراء العملية دكتور فارس أحمد ضمن فريق عمل شركة الريادة للخدمات التشخيصية بالتعاون مع فريق أطباء الرمد بمستشفى الغردقة العام

وأشاد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بنجاح القافلة حيث حققت اقبال كبير من المواطنين مؤكداً علي استمرار اعمال القوافل الطبية