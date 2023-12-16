حكاية طماطم اختفت من محطة الفضاء الدولية لمدة عام

في مقابلة جرت هذا الخريف بعد عودته إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية، شارك رائد فضاء ناسا فرانك روبيو حكاية صغيرة عن المهمة التي أذهلتنا: بعد أن حصد واحدة من أولى حبات الطماطم المزروعة في الفضاء وحملها في كيس لتقديم عرض تقديمي واختفت الحقيبة ومحتوياتها.

ومع عدم وجود أي أثر للفاكهة، اتهم رواد الفضاء الآخرون روبيو مازحين بأكلها. ثم، بعد ثمانية أشهر، في بداية ديسمبر، عادت الطماطم المفقودة إلى الظهور.

تُظهر الصورة التي شاركتها وكالة ناسا الآن وجود حبتين من الطماطم في العينة المارقة، ومع أخذ كل الأمور في الاعتبار، فإنهما لا تبدوان نصف سيئتين.

في حين أن ترك الطماطم لتتعفن على الأرض ليس أمرًا ممتعًا، إلا أن طماطم روبيو تبدو جافة بعض الشيء. وكتبت ناسا في منشور على مدونتها: "بخلاف بعض تغير اللون، لم يكن هناك أي نمو ميكروبي أو فطري واضح".

خطوة صغيرة للطماطم، وقفزة عملاقة لنوع النبات.

تقوم ناسا منذ سنوات بتجربة طرق زراعة الغذاء في محطة الفضاء الدولية ودراسة كيفية تأثير بيئة الفضاء على نمو النباتات. تمت زراعة الطماطم القزمة الحمراء كجزء من برنامج يسمى نظام اختبار الجذر في المدار، أو XROOTS، والذي يستخدم مزيجًا من تقنيات الزراعة المائية والهوائية بدلاً من التربة. روبيو، الذي كان في محطة الفضاء الدولية لمدة قياسية بلغت 371 يومًا قبل عودته في سبتمبر 2023، حصد مجموعة من الطماطم في مارس لإعادتها إلى الأرض وفحصها لدراسة VEG-05.

أما بالنسبة للعينة التي علق عليها روبيو، والتي كان ينوي عرضها لتلاميذ المدارس في حدث خطط له أحد أفراد الطاقم، فقال رائد الفضاء إن الطماطم اختفت ببساطة. قال: "كنت واثقًا جدًا من أنني قمت بربطه حيث كان من المفترض أن ألصقه، ثم عدت واختفيت". وقال روبيو إنه أمضى ما بين ثماني إلى 20 ساعة في البحث عنه، دون جدوى. والآن بعد أن ظهروا (وتم التخلص منهم منذ ذلك الحين)، نحن متشوقون لمعرفة أين كانوا يختبئون طوال ذلك الوقت.