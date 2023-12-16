أسهم 40 شركة تتجاوز نسبة صعودها 100% فى عام 2023

17% النسبة من الإجمالى

شهدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة خلال عام 2023، وحتى تاريخ 12 ديسمبر 2023 قفزات كبيرة فى نسب ارتفاع الأسهم، بالتزامن مع تحقيق عدد من هذه الشركات لصافى أرباح مليارية.

كشفت بيانات الشركات المقيدة، والخاصة بالارتفاعات التى تجاوزت نسب 100% أن فترة الصعود التى شملها الحصر تضمنت الفترة من 31/12/2022 إلى 12/12/2023.. تصدر سهم أسيك للتعدين - أسكوم الارتفاعات بنسب صعود 382.5%، وذلك بسعر اقفال فى 31/12/2022 بلغ 8.7 جنيه، وحتى تاريخ 12/12/2023 وحقق السهم سعر 41.9 جنيه،

كما حقق سهم مصر للفنادق نمواً وصل بنسبة 348.8% من 52 جنيها إلى 233.5 جنيه، ثم سهم شركة نهر الخير للتنمية بنسبة نمو 271.5% صعودا من 28 قرشا، حتى جنيه، وسهم ممفيس للأدوية، والصناعات الكيماوية محققا صعودا بنسبة 269.8%، مرتفعا من 17.8 جنيه، إلى 65 جنيها، خلال نفس الفترة السابقة، وحقق سهم جولدن تكس للأصواف صعودا بنسبة 266.7%، من 7 جنيهات إلى 26 جنيها.

كما حقق سهم جدوى للتنمية الصناعية صعودا بنسبة 237% صعودا من 92 قرشا إلى 3.1 جنيه، وسهم حديد عز من 23.2 جنيها إلى 72 جنيها بنسبة صعود 209.2%.

كما حقق أيضا سهم الدولية للمحاصيل الزراعية، نسبة صعود 209.2%، محققا قفزة من 6.8 جنيه، إلى 21.2 جنيه، وكذلك حقق سهم مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» صعودا من 202.7% ليصعد من 142.3 جنيه إلى 341 جنيها، وسهم الدلتا للسكر صعد بنسبة 199.8% ليصعد من 21.7 جنيه إلى 65 جنيها، والعامة لمنتجات الخزف والصينى صعودا بنسبة 174.7% ليقفز من 3.9 جنيه إلى 10.7 جنيه، وسهم العبوات الطبية شهد صعودا من 155.3% مرتفعا من 35 قرشا إلى 90 قرشا، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى صعد بنسبة 148.4% من سعر 7.3 جنيه إلى 18.2 جنيه، والقاهرة للدواجن سجلت قفزة بنسبة 148% من سعر 3.2 جنيه إلى 8 جنيهات.. تزامن مع هذه الارتفاعات تحقيق عدد من الشركات صافى أرباح مليارية، سواء سنوى أو 6 أشهر.. يبلغ إجمالى عدد الشركات المقيدة، 235، منها 40 شركة سجلت أسهمها قفزات، وتمثل نسبة 17%.. تسعى البورصة برئاسة أحمد الشيخ إلى تذليل العقبات، والتيسير على سوق المال.