مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار بالمنيا

استقبلت مستشفى سمالوط التخصصي ، شمال محافظة المنيا، منذ قليل ، جثة شخص فى العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية ، نتيجه لحادث تصادم قطار أثناء العبور الخاطىء لشريط السكك الحديدية. .

كان مدير أمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ، نتيجة لحادث قطار اصطدم به بمدخل سمالوط ، وتم معاينة محل الواقعة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرفات النيابة العامة ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتكثف اجهزة البحث الجنائي كشف هوية المتوفي .