السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار بالمنيا

قطار المنيا
قطار المنيا

استقبلت مستشفى سمالوط التخصصي ، شمال محافظة المنيا، منذ قليل ، جثة شخص فى العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية ، نتيجه لحادث تصادم قطار أثناء العبور  الخاطىء لشريط السكك الحديدية. .

كان مدير أمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة إلى مشرحة  مستشفى سمالوط التخصصي ، نتيجة لحادث قطار اصطدم به بمدخل سمالوط ، وتم معاينة محل الواقعة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرفات النيابة العامة ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتكثف اجهزة البحث الجنائي كشف هوية المتوفي . 

 

 

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