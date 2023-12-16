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إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وإصابة 35 آخرين في معارك غزة اليوم آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب لإبرام صفقة تبادل الأسرى
السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب لإبرام صفقة تبادل الأسرى

إسرائيليين يتظاهرون
إسرائيليين يتظاهرون لإبرام صفقة تبادل أسرى

يتظاهر آلاف من المستوطنين الإسرائيليين، وسط تل أبيب للمطالبة بابرام صفقة تبادل اسرى.

وكانت أعلنت سرايا القدس، أنه تم قصف موقع "صوفا العسكري" قبل قليل بوابل من قذائف الهاون، واستهدف مجاهدي كتائب القسام، مجموعة من جنود الاحتلال بقنبلة يدوية قسامية وأوقعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

 

وقالت القناة 13 العبرية : "بالقوة لن نصل إلى أسرانا، حماس تزيد من الأوجاع وتنشر فيديوهات لعدد من الأسرى وعائلاتهم الآن ينتفضوا في تل أبيب، أوقفوا الحرب وأخرجوا الأسرى الآن".

ولفت المراسل العسكري لموقع "والاه" العبري: إلى أنه يبدو أن يحيى السنوار يشعر بالارتياح للوضع الميداني إلى درجة أنه يملي الشروط التي يريدها.

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