CardoO Buds.. مواصفات أول سماعة مصرية

أعلنت كاردو عن إطلاق سماعات CardoO Buds، هذا الابتكار الأحدث من علامة التكنولوجيا المصرية، قد صُمم من قبل أبرز العقول لإحداث ثورة في تجربة الصوت الشخصي.

تعد سماعات CardoO Buds أكثر من مجرد سماعات، هي نتاج ذروة الهندسة الصوتية، مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة، والمكالمات الواضحة بفضل تقنية ENC التي تدعمها أربعة ميكروفونات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تجربة صوت ثلاثي الأبعاد. المواصفات التقنية تتضمن البلوتوث 5.3 لضمان اتصال موثوق، ومقاومة الماء IPX4، وبطارية تدوم لمدة أسبوع بمتوسط أربع ساعات استخدام يوميا، لتوفر لك جودة وعمراً أطول.

خاصية الاتصال المتعدد في سماعات CardoO Buds

تتميز سماعات CardoO Buds بقدرتها على الاتصال بجهازين مختلفين في الوقت نفسه، مما يتيح تبديل الصوت بينهما بسلاسة. مما يعد ميزة قيّمة للمستخدمين الذين يستخدمون السماعات لأغراض شخصية وعملية على حد سواء.

قال أحمد عادل المؤسس والمدير التنفيذي لكاردو: "إطلاق سماعات CardoO Buds يأتي بعد النجاح الباهر لساعة CardoO، هذه السماعات ليست فقط نقطة عالية في تكنولوجيا الصوت، بل هي دليل على قدرات مصر في مجال الابتكار، نحن نعرض للعالم ما تستطيع التكنولوجيا المصرية تقديمه، وقد صُممت سماعاتنا لتلبية تطلعات عملائنا المتنوعين، مقدمةً جودة ووظائف متميزة، وتعطينا نظرة إلى مستقبل الأجهزة المدعومة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء.

تطبيق CardoO وتكامله مع إنترنت الأشياء

تعد سماعات CardoO Buds أكثر من مجرد أجهزة صوتية عالية الأداء؛ فهي جزء لا يتجزأ من نظام CardoO لإنترنت الأشياء. يرفع التطبيق من مستوى تجربة المستخدم بفضل الإعدادات المخصصة وتعديلات المعادل الصوتي والدخول إلى ميزات إنترنت الأشياء المتنوعة. يمكن للمستخدمين التحكم في عدد كبير من الأجهزة الذكية مباشرةً عبر سماعات CardoO Buds، مما يعزز الاندماج بين التجربة الصوتية الشخصية والتقنية الذكية.

الاستخدام العملي لإنترنت الأشياء والتواصل

تصوّر قدرتك على التحكم في إضاءة منزلك أو ضبط الترموستات الذكي بينما تستمتع ببودكاستك المفضل أو تتحدث عبر الهاتف. بفضل الدمج بين سماعات CardoO Buds وتطبيق CardoO والساعة الذكية، لتصبح سماعات CardoO Buds أكثر من مجرد جهاز استماع، بل مركز قيادة لأسلوب حياة متصل بالكامل.

الاهتمام بالبيئة في CardoO

تتميز سماعات CardoO Buds بأنها صديقة للبيئة ومعتمدة من FCC ID، CE، و ROHS، وهي نموذج للابتكار التكنولوجي، حيث تشمل ميزات مثل الصوت ثلاثي الأبعاد، قدرات إلغاء الضوضاء، مقاومة الماء، الاتصال بأكثر من جهاز، والتحكم عبر التطبيق واللمس.



تعاون CardoO مع Gemini Africa

ساهم التعاون الاستراتيجي مع Gemini Africa في تعزيز إطلاق سماعات CardoO Buds، حيث شهد مهرجان الجونة السينمائي الكشف الرائع عن المنتج بدعم من Gemini Africa. يُعد هذا التعاون دليلاً على التزام Gemini Africa بدعم الابتكار والمشاريع الريادية في النظام التكنولوجي المصري والأوسع نطاقًا، مبرزًا الانسجام بين تقنيات CardoO الرائدة ورؤية Gemini Africa لتنمية المواهب الريادية في المنطقة.