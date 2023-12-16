استجابة للوفد.. القومية للشرب: الصرف الصحي لقرية دماط تم تسليمه منذ 3سنوات

كشفت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل مشروع الصرف الصحي في قرية دماط بمركز فطور في محافظة الغربية مؤكدة بأنه تم تسلسمه نهائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية منذ ثلاث أعوام

مشروع الصرف الصحي في قرية دماط

وأوضحت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب، بأنه بتاريخ ۲۰۲۰ / ۷/ ۲۱ تم تسليم مشروع الصرف الصحي في قرية دماط نهائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وهي الجهة المنوطة بالتشغيل والصيانة بالمشروع.

جاء ذلك استجابة للشكوى المنشورة ببوابة الوفد تحت عنوان " أهالي قرية دماط بالغربية يشكون من تراكم مياه الصرف" بتاريخ الثلاثاء 24 أكتوبر لعام 2023.