استجابة للوفد.. القومية للشرب تكشف سبب عدم تنفيذ شبكة الصرف الصحي بإحدى مناطق دكرنس

كشفت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أسباب تأخر مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بدكرنس بالإضافة إلىى طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقة مدرسة الصنايع بنات دكرنس.

مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بدكرنس

وأكدت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب، بأن مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بدكرنس - محافظة الدقهلية فهو من إختصاص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أما بخصوص الصرف الصحى تم مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب بتاريخ 2023/11/12 وتم التوصية بموافقة اللجنة بلوحة الحيز العمراني المعتمد للمدينة موقع عليها المنطقة + دراسة تقديرية بقيمة الأعمال المطلوبة لمحطة الرفع وخط الطرد وشبكات الإنحدار.

وأشارت مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب بأنه بتاريخ 2023/11/14 تم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لموافاتنا بموقف المنطقة المذكورة بعاليه من حيث إمكانية ربطها على الشبكة القائمة بالإنحدار الطبيعي من عدمه وكذلك تم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة دكرنس لموافاتنا بخريطة الحيز العمراني المعتمد موقعا عليها المنطقة المراد خدمتها والمشار إليها بعاليه ، وكذا الإفادة عن مدى توافر قطعة أرض بمساحة ( 25× 25 م2 ) تبرع اهالي بالمجان أو أملاك دولة لزوم إنشاء محطة الرفع ، وموافاتنا بالتعداد السكاني للمنطقة من المحافظة حتى يتسنى لنا إعداد دراسة بالتكلفة لموافاة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بها.

جاء ذلك استجابة للشكوى المنشورة ببوابة الوفد تحت عنوان "مجلس النواب تناقش أسباب تأخر مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بدكرنس - وطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقة مدرسة الصنايع بنات دكرنس - محافظة الدقهلية " بتاريخ الإثنين 13 نوفمبر لعام 2023.