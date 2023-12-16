أصبح Grokمنافس Elon Musk لـ ChatGPT من OpenAI متاحًا للجمهور أخيرًا.

في شهر نوفمبر، كشفت شركة xAI، وهي شركة ذكاء اصطناعي أسسها ملياردير التكنولوجيا، عن برنامج المحادثة الآلي الذي يطلق عليه اسم Grok.

الغرض منه؟ "الذكاء الاصطناعي للمحادثة لفهم الكون"، وفقًا لموقع xAI الإلكتروني.

يبدو أن Grok تم تصميمه ليكون نقيض ChatGPT. على عكس برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ OpenAI، الذي يحتوي على حواجز حماية حول ما يمكنه قوله، قال xAI إن Grok لديه "نزعة تمرد" وسيجيب على أسئلة "حارة" لن تجيب عليها نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

أحد الأمثلة: في لقطة شاشة منشورة على X، سأل أحد موظفي X Grok، "متى يكون من المناسب الاستماع إلى موسيقى عيد الميلاد؟"

رد جروك: "متى شئت". واستطرد: "إذا حاول أي شخص أن يسيء إليك بسبب ذلك، فما عليك سوى أن تطلب منه أن يضع قطعة حلوى في مؤخرته وأن يهتم بشؤونه اللعينة."

يمكن أن يتأثر حس الفكاهة المبتذل لدى جروك، جزئيًا، بكيفية تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. ففي نهاية المطاف، اشتكى ماسك سابقًا من أن ChatGPT "مستيقظ" للغاية، وقال إن تدريب الذكاء الاصطناعي ليكون صحيحًا سياسيًا هو أمر "مميت".

كتب Musk على X: "يتمتع Grok بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة X، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى. كما أنها تعتمد على السخرية وتحبها. ليس لدي أي فكرة عمن كان يمكنه توجيهها بهذه الطريقة.

ومع ذلك، يبدو أن " ماسك " يأخذ " جروك " على محمل الجد. حتى الآن، قامت xAI بجمع ما يصل إلى 135 مليون دولار أمريكي من تمويل الأسهم وتهدف إلى جمع ما يصل إلى مليار دولار أمريكي لـ xAI.

أصبح الوصول المبكر إلى Grok متاحًا الآن للمستخدمين الذين اشتروا الإصدار المميز من X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

إليك كيفية استخدام جروك:

1) اشترك في X Premium+.

الشريط الجانبي الأيسر لـ X، المعروف سابقًا باسم Twitter، والذي يتضمن Grok.

يقع Grok على الشريط الجانبي الأيسر من الصفحة الرئيسية لـ X، المعروف سابقًا باسم Twitter. إنه موجود بين أيقونة "الرسائل" و"القوائم". لقطة شاشة من X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

أولاً، قم بإنشاء حساب X. بعد ذلك، انقر فوق أيقونة Grok الموجودة على الشريط الجانبي الأيسر من صفحتك الرئيسية، ثم اضغط على الزر "اشترك الآن" في الأسفل.

تابع اتباع تعليمات الفوترة. تمنحك كل من الخطة البالغة 16 دولارًا شهريًا والخطة السنوية البالغة 168 دولارًا إمكانية الوصول المبكر إلى Grok.

بمجرد اكتمال الفوترة، من المفترض أن تكون الآن قادرًا على الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي من خلال الموجز الخاص بك.

2) بمجرد النقر على أيقونة Grok، يمكنك الاختيار بين أحد الإصدارين من برنامج الدردشة الآلية.

يمتلك Grok، برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ xAI، "وضعًا ممتعًا" و"وضعًا عاديًا"

يمكن لمستخدمي Grok الاختيار بين الوضعين "المرح" و"العادي". لقطة شاشة من X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

يُطلق على أحد الإصدارات اسم "الوضع العادي"، والذي يبدو أنه يقدم إجابات واقعية على الاستفسارات. والآخر هو "وضع المرح" الذي سيولد ردودًا بنبرة فكاهية وساخرة.

لست متأكدا ماذا تسأل؟ في كلا الإصدارين، يقترح Grok بعض المطالبات، من "أخبرني عن التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي" إلى "انتقد هذا المستخدم بناءً على منشوراته، وكن مبتذلاً!"

3) أدخل أسئلتك في مربع الدردشة.

اعتمادًا على ما تطلبه، يمكن للإصدارات المختلفة من Grok إنشاء استجابات فريدة خاصة بها.

على سبيل المثال، سألت Grok "ما هي توقعات الذكاء الاصطناعي لعام 2024؟" يقدم كلا الإصدارين إجابات مماثلة مثل الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات التجارية.

لكن استجابة النسخة "الممتعة" كانت أكثر حوارية: حيث قالت إن الذكاء الاصطناعي سيكون "الصلصة السرية الجديدة" للشركات الناجحة.

سؤال "النسخة الممتعة" و"النسخة العادية" من Grok حول توقعات الذكاء الاصطناعي لعام 2024

مقارنة جنبًا إلى جنب بين استجابة Grok "العادية" (L) واستجابة Grok "الممتعة". لقطة شاشة من X، المعروف سابقًا باسم Twitter

وسؤال Grok عن أفكاره الشخصية يمكن أن يؤدي إلى إجابات مختلفة تمامًا.

عندما سألت Grok "ما رأيك في ChatGPT؟" في الوضع "العادي"، رد برنامج الدردشة الآلي بـ "أعتقد أن ChatGPT هي أداة قوية يمكنها مساعدة المستخدمين في مهام مختلفة."