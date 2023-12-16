أتلتيكو مدريد يخسر من بيلباو في الليجا

تلقى أتلتيكو مدريد خسارة من نظيره أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدفي أتلتيك بيلباو عن طريق جوركا جوروزويتا في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بينما ضاعق زميله نيكولاس ويليامز النتيجة في الدقيقة 64.

ونجح بيلباو في الوصول للنقطة 32 في المركز الخامس بعد الفوز على نظيره الروخيبلانكوس بهدفين نظيفين، بينما تجمد رصيد اتلتيكو مدريد عند النقطة 34 في المركز الثالث.

أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد

وعلى الرغم من سيطرة أتلتيكو مدريد على مجريات المباراة، لكنه فشل في ترجمة هذه السيطرة لأهداف، لينجح بيلباو في تحقيق الفوز في نهاية المباراة.

وكان دييجو سيموني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: سويونكو، فيتسل، ماريو هيرموسو، مولينا

خط الوسط: يورينتي، كوكي، نيجويز، صموئيل لينو

خط الهجوم: جريزمان، ألفارو موراتا، جوروزيتا.