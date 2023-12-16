تسارع وتيرة حظر الصين على هواتف آيفون

ذكرت بلومبرج نيوز الجمعة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المزيد من الوكالات الصينية والشركات المدعومة من الدولة في جميع أنحاء البلاد طلبت من موظفيها عدم إحضار هواتف آيفون وغيرها من الأجهزة الأجنبية للعمل.

على مدى أكثر من عقد من الزمان، تسعى الصين إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية، حيث تطلب من الشركات التابعة للدولة مثل البنوك التحول إلى البرامج المحلية وتعزيز تصنيع رقائق أشباه الموصلات المحلية.

وقال تقرير بلومبرج نيوز إن العديد من الشركات الحكومية والإدارات الحكومية في ثماني مقاطعات على الأقل أصدرت تعليمات للموظفين في الشهر أو الشهرين الماضيين للبدء في حمل العلامات التجارية المحلية.

ولم ترد شركة آبل على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وفي ديسمبر، أصدرت الشركات والوكالات الصغيرة في المدن ذات المستوى الأدنى من المقاطعات بما في ذلك تشجيانغ وشاندونغ ولياونينغ ووسط هيبي، التي تضم أكبر مصنع آيفون في العالم، توجيهاتها الشفهية الخاصة بها، حسبما ذكر تقرير بلومبرج نيوز.

وذكرت رويترز في سبتمبر أنه تم إبلاغ الموظفين في ثلاث وزارات وهيئات حكومية على الأقل بعدم استخدام هواتف آيفون في العمل.

وانخفضت أسهم شركة آبل بشكل هامشي إلى 196.50 دولارًا في تداولات ممتدة.