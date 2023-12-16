اقرأ غدًا بالوفد.. غزة أكبر مقبرة مفتوحة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “غزة أكبر مقبرة مفتوحة”.

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

- إسرائيل تدفن المرضى والنازحين أحياء بالقطاع!

- 120 مقبرة جماعية بالحدائق والأسواق.. والعالم يواصل الصمت!

- مصر تلعن الحداد 3 أيام على وفاة أمير الكويت

- عبدالسند يمامة ينعي الامير ويقدم العزاء للشعب الكويتي

- غدًا.. إعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية

- “الوطنية للانتخابات”: لا طعون على عملية الاقتراع

- رئيس مجلس النواب ينعي الأمير

- الأمير نواف صاحب مسيرة وطنية كبيرة

- د. وجدي زين الدين يكتب: مصر.. والديمقراطية الليبرالية