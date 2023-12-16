اقرأ غدًا بالوفد.. غزة أكبر مقبرة مفتوحة
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “غزة أكبر مقبرة مفتوحة”.
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- إسرائيل تدفن المرضى والنازحين أحياء بالقطاع!
- 120 مقبرة جماعية بالحدائق والأسواق.. والعالم يواصل الصمت!
- مصر تلعن الحداد 3 أيام على وفاة أمير الكويت
- عبدالسند يمامة ينعي الامير ويقدم العزاء للشعب الكويتي
- غدًا.. إعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية
- “الوطنية للانتخابات”: لا طعون على عملية الاقتراع
- رئيس مجلس النواب ينعي الأمير
- الأمير نواف صاحب مسيرة وطنية كبيرة
- د. وجدي زين الدين يكتب: مصر.. والديمقراطية الليبرالية