عاجل
إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وإصابة 35 آخرين في معارك غزة اليوم آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب لإبرام صفقة تبادل الأسرى عاجل.. إصابة الصحفي محمد بعلوشة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقرأ غدًا بالوفد.. غزة أكبر مقبرة مفتوحة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “غزة أكبر مقبرة مفتوحة”.

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

- إسرائيل تدفن المرضى والنازحين أحياء بالقطاع!

- 120 مقبرة جماعية بالحدائق والأسواق.. والعالم يواصل الصمت!

- مصر تلعن الحداد 3 أيام على وفاة أمير الكويت

- عبدالسند يمامة ينعي الامير ويقدم العزاء للشعب الكويتي

- غدًا.. إعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية

- “الوطنية للانتخابات”: لا طعون على عملية الاقتراع

- رئيس مجلس النواب ينعي الأمير 

- الأمير نواف صاحب مسيرة وطنية كبيرة

- د. وجدي زين الدين يكتب: مصر.. والديمقراطية الليبرالية

 

مواد متعلقة

اقرأ غدًا بالوفد.. اهتمام عالمي واسع بجهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية

اقرأ غدًا بالوفد.. مصر توشك على وقف الحرب الإسرائيلية

اقرأ غدًا بالوفد.. ختام السباق الرئاسي "مسك"

اقرأ غدًا بالوفد.. “ملحمة وطنية في حب مصر”
الجريدة الورقية