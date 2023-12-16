محافظ كفرالشيخ ووزير النقل يتفقدان مشروع إنشاء كوبرى السكة الحديد بسخا

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، السبت، مشروع انشاء كوبرى السكة الحديد أعلى مزلقان سخا، لربط محاور شرق بغرب المحافظة بتكلفة 370 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل، والقيادات التنفيذية.

وتسلمت الهيئة العامة لشئون الكباري والنقل البري، موقع إقامة كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا، لإقامته على اتجاهين " منحدر صعود متجه لمحلة موسى، ومنحدر نزول اتجاه طريق طنطا كفر الشيخ، والذي سيخدم منطقة سخا ومحطة حديد سخا، ومجمع الأحوال المدنية بكفر الشيخ، إضافة لطريق مسار العائلة المقدسة، والمتجه لرافدي الطريق الدولي " طنطا كفر الشيخ" " المحلة كفر الشيخ"، إضافة لمركز التنمية الشبابية الجديد الجاري انشأوه، بالإضافة لخدمة المتجهين لجامعة كفر الشيخ.

وقال الفريق مهندس، كامل الوزير، أن مشروع انشاء كوبرى السكة الحديد أعلى مزلقان سخا، لربط محاور شرق بغرب المحافظة، للقادمين من طريق " دسوق- كفرالشيخ "، ومحافظة البحيرة، بطريق كفرالشيخ الحر " كفرالشيخ- طنطا " وطريق " كفرالشيخ- المحلة"، والربط بطريق كفرالشيخ الدائرى لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بمدينة كفرالشيخ، موجهاً بالانتهاء من الأعمال والتنفيذ خلال عام.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تعمل لصالح المواطن في كافة القطاعات الخدمية، ومن بين تلك القطاعات النقل، فتم التعاون بين وزارة النقل ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، لإقامة كوبريين جديدين، الأول وله اتجاهين على غرار الكبارى بالقاهرة، لربط شرق بغرب العاصمة بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ وقلين ومتجهين لسخا، ومسار العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ، ويخدم الكوبري المنطقة المجاورة للجامعة وما سيتم بناءه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات، وتضم مول كبير على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجاري إنشاؤها بجوار الجامعة، إضافة لمركز التنمية الشبابية والذي يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة.