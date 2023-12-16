إتاحة تطبيقات Microsoft Office على سماعات Meta Quest VR

سيتمكن مستخدمو Meta Quest الآن من كتابة التقارير وتحرير جداول البيانات وإنشاء عروض تقديمية - إذا أرادوا الحدث أن يقوموا بأي من هذه المهام على سماعة الرأس VR ، فهذا هو. تقارير Android Central التي تفيد بأن دعم Microsoft Office Suite الأساسي قد وصل إلى Oculus Quest الأصلي ، و Meta Quest 2 ، و Meta Quest Pro ، وأحدث النموذج ، Meta Quest 3. يمكن للمستخدمين الآن تنزيل Microsoft Word و Excel و PowerPoint متجر السعي Meta مجانًا.

كشفت الشركة لأول مرة أنها ستطلق تجارب تطبيق Microsoft 365 لسماعاتها خلال حدث Connect 2022. وعد المستخدمين أيضًا بالوصول إلى Outlook والفرق وتجربة Windows كجزء من شراكتها مع Microsoft. لتتمكن من استخدام تطبيقات Office Suite الأساسية على أجهزتهم ، سيحتاج المستخدمون إلى الحصول على حساب Microsoft وتسجيل الدخول. تعد ملفات التطبيق صغيرة جدًا لأنها تعمل على السحابة ، لذا فهي سريعة للتنزيل ويمكنها الركض جنبًا إلى جنب لمقامير المتعددة هناك.

وفقًا لـ The Verge ، على الرغم من ذلك ، لا يتم تحسين التطبيقات تمامًا للواقع الافتراضي ، لذلك قد يتعين على المستخدمين مواجهة الرموز الصغيرة والعناصر الأخرى التي لا تعمل بشكل جيد في البيئة. بالإضافة إلى ذلك ، ليس من السهل الكتابة على لوحة المفاتيح على الشاشة الخاصة بـ Quest ، لذلك قد يضطر المستخدمون إلى ربط ملحقات Bluetooth إذا كانوا بحاجة إلى إنجاز بعض الأعمال الجادة.