54 مليون دولار غرامة Activision Blizzard للتمييز بين الجنسين

أعلنت وزارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا (CRD) أنها توصلت إلى اتفاقية تسوية مع Activision Blizzard لحالة قدمتها في عام 2021، متهمة بصحبة التمييز بين الجنسين النظامي وتعزيز ثقافة تشجع كره النساء والتحرش الجنسي.

قالت الوكالة التي رفعت دعوى قضائية ضد المطور عندما كان لا يزال يطلق عليها وزارة العمالة العادلة والسكن في كاليفورنيا، إن شركة Activision Blizzard يجب أن تدفع 54 مليون دولار لتسوية مزاعمها.

من بين المجموع، سوف يذهب 45.75 مليون دولار نحو صندوق يهدف إلى تعويض الموظفات والعمال العقود اللائي عملن في الشركة في كاليفورنيا من 12 أكتوبر 2015 حتى 31 ديسمبر 2020.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحتفظ المطور بمستشار مستقل لتقييم سياسات الترويج والمواد التدريبية ، وكذلك تقديم توصيات بناءً على ما يرونه. إذا كنت ستتذكر ، زعمت دعوى الوكالة أن الموظفات تم تجاهلها للترقيات وتم دفعها أقل من زملائها الذكور. وفقًا لـ MarketWatch ، ستشهد التسوية أيضًا أن الوكالة تسحب ادعاءاتها بأن هناك مضايقة جنسية واسعة النطاق في الشركة. وبحسب ما ورد سيتعين على الإدارة تقديم شكوى معدلة لا تركز إلا على فجوة الأجور القائمة على النوع الاجتماعي والتمييز.

شرحت الدعوى الأصلية في كاليفورنيا كيف تغيّر عاصفة Blizzision بثقافة "فتى بوي" التي شجعت بعض السلوكيات البارزة. يزعم أن الموظفين الذكور قاموا "بزحفات مكعب" ، حيث يتلمسون بشكل روتيني وضادوا جنسياً زملائهم على مكاتبهن. أخبر متحدث باسم الشركة MarketWatch أنه "ممتن أن CRD قد وافق على تقديم شكوى معدلة تسحب بالكامل مطالباتها في عام 2021 تزعم مضايقة في مكان العمل على نطاق واسع ونظامية في Activision Blizzard." وأضافوا: "نحن نقدر أهمية القضايا التي تم تناولها في هذه الاتفاقية ونحن ملتزمون بتنفيذ جميع الالتزامات الجديدة التي افترضناها كجزء منها. نحن ملتزمون بضمان سياسات وممارسات التعويض العادل لجميع موظفينا ، وسنواصل جهودنا فيما يتعلق بإدراج المرشحين المؤهلين من المجتمعات الممثلة تمثيلا ناقصا في التوعية والتوظيف والاحتفاظ بها. "

وفي الوقت نفسه ، أخبرت الإدارة الموقع الإلكتروني أن إعلانها ، والذي لا يحتوي على أي إشارة إلى مزاعم التحرش الجنسي السابق ، "يتحدث إلى حد كبير عن نفسه فيما يتعلق بالطبيعة التاريخية لاتفاقية التسوية التي تزيد عن 50 مليون دولار ، والتي ستجلب الإغاثة المباشرة والتعويضات النساء اللائي تعرضن للأذى بسبب الممارسات التمييزية للشركة ".

كما لاحظت صحيفة وول ستريت جورنال عندما أبلغت عن التسوية ، فإن هذه الدعوى هي التي تمثل الطريق لصالح Microsoft للحصول على المطور. بعد أن ظهرت التقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard ، حافظ على مزاعم التحرش الجنسي داخل الشركة من الوصول إلى مجلس إدارتها ، انخفضت أسهم المطور ، مما منح Microsoft الافتتاح لتقديم صفقة. تم الانتهاء من عملية الاستحواذ البالغة 68.7 مليار دولار في أكتوبر بعد ما يقرب من عامين من التنافس مع المنظمين الذين يحاولون منع عملية الشراء.