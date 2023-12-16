بوكيتينو يعلق على فوز تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد

علق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، على فوز فريقه على نظيره شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وحقق تشيلسي الفوز بهدفين نظيفين على نظيره شيفيلد يونايتد، في المباراة التي شهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

تحدث بوكيتينو في تصريحات أبرزتها شبكة "BBC" البريطانية، حيث قال: "بالتأكيد، لدي سعادة بالغة بالأداء والنتيجة أمام شيفيلد يونايتد، فقد نجحنا من تحقيق الفوز أمام فريق يلعب بقوة دفاعية كبيرة".

وتابع: "خلال الشوط الثاني، لقد قمنا بتغيير مراكز الثنائي بالمر وستيرلينج، كما حاولنا وضع بالمر ومودريك في وضع أفضل أمام المرمى، وبالفعل نجحنا في ذلك".

وأوضح: "لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، حتى عندما كنا نتعرض للخسارة، أؤمن حقًا بهم، والآن نحن على وشك الدور ربع النهائي من بطولة كأس كارباو".

بينما تحدث عن بالمر، فقال: "هو لاعب يستطيع ربط الفريق ببعضه، فهو يمتلك القدرة على إحراز الأهداف وتقديم تمريرات حاسمة لزملائه، كل يوم يثبت لنا بأنه لديه إمكانات رائعة

وأتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته عن نكونكو، فقال: “أصبح جاهزًا، لكننا لم نريد أن نخاطر به، نريد أن نمنحه المزيد من الوقت للتعافي”.