25 مليون دولار قيمة تسوية آبل في دعوى ميزة مشاركة الأسرة

إذا كنت تستخدم ميزة مشاركة عائلة Apple مع شخص واحد على الأقل واشترت اشتراكًا في تطبيق ما من خلال متجر التطبيقات بين عامي 2015 و 2019 ، فقد تحصل على تسوية تصل إلى 50 دولارًا من الشركة.

ذكرت MacRumors أن Apple ستدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهم عملاق التكنولوجيا من العملاء المضللين على مشاركة الأسرة.

تتيح هذه الميزة ما يصل إلى ستة أفراد من أفراد الأسرة مشاركة الاشتراكات في التطبيقات مع بعضهم البعض ولكنهم يسمحون للمطورين الأفراد بمنح الأشخاص من مشاركة اشتراك واحد إذا كانوا يرغبون في ذلك.

تتهم الدعوى، التي تم تقديمها في عام 2019، Apple بعدم شفافية ذلك وتضليل العملاء من خلال جعلهم يعتقدون أنهم يمكنهم مشاركة اشتراك في كل تطبيق متاح في متجر التطبيقات. "[الغالبية العظمى من التطبيقات القائمة على الاشتراك" دعمت مشاركة الأسرة، كما تدعي الدعوى.

تزعم الشكوى أيضًا أن Apple وضعت إعلانات على الصفحات المقصودة لبعض التطبيقات القائمة على الاشتراك والتي لا تدعم مشاركة الأسرة. هذا ما أدى "ملايين العملاء" إلى تنزيل التطبيقات المستندة إلى الاشتراك معتقدين أنهم سيتمكنون من الوصول إليها من خلال اشتراكهم في مشاركة أسرهم ، مشيرة إلى YouTube Red ولعبة ألغاز تسمى Brainwell كأمثلة على التطبيقات التي لم تدعم مشاركة لهم اشتراكات مع أفراد الأسرة.

وبحسب ما ورد نفت شركة Apple ارتكاب أي مخالفات ووافقت فقط على تسوية القضية لتجنب التكاليف المحتملة المرتبطة بتجربة هيئة المحلفين.