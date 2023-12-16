عاجل
إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وإصابة 35 آخرين في معارك غزة اليوم آلاف الإسرائيلين يتظاهرون وسط تل أبيب لإبرام صفقة تبادل الأسرى عاجل.. إصابة الصحفي محمد بعلوشة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أستاذ التمويل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحل لزيادة القدرة الإنتاجية (فيديو)

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الذي من الممكن أن يزيد من القدرة الإنتاجية ويخدم على المشروعات الكبيرة.

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

txt

محافظ الغربية يعقد الاجتماع الدوري لمتابعةمعدلات تنفيذ المشروعات

txt

وزير الإنتاج الحربي يتابع آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها

وقال خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المشروعات الكبيرة احتياجاتها من مدخلات الصناعة والمواد الخام متعددة وهي جزء هام منها يأتي من الخارج، موضحًا أن تواجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يزيد من فترة نجاح المشروعات الكبيرة ويقلل من تكاليفها ويحقق مزيدًا من الضبط في اقتصاديات التشغيل.

 

وأشار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بسوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ندوة تعريفية لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بالقاعة الكبري بالمديرية .

 

حاضر الندوة المدرب اسامة عبد الرحمن مدرب ريادة الاعمال بجهاز تنمية المشروعات بحضور  مصطفي زكريا مدير ادارة المشروعات بالمديرية وتناول المحاضر أهمية تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال خلال هذه الفترة وتشجيع الشباب والمستثمرين على البدء في هذه المشروعات .

وفي سياق متصل إحتفل مركز شباب أم دومة التابع لإدارة شباب طما شمال محافظة سوهاج بإنتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بمظاهر إحتفالية رائعة .

شارك في هذه الفاعليات مجموعة من الأعضاء التابعين لمركز الشباب وتم رفع الأعلام المصرية وتشغيل الأغاني الوطنية لتنمية روح الولاء والإنتماء لمصرنا الحبيبية ومعرفة الجهد المبذول من الجيش المصري وفي نهاية الإحتفالية سادت مشاعر من روح الولاء والإنتماء للوطن داعمين لمؤسسات الدولة المصرية وجيشها العظيم .

مواد متعلقة

محافظ الغربية يعقد الاجتماع الدوري لمتابعةمعدلات تنفيذ المشروعات

وزير الإنتاج الحربي يتابع آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها

توقيع مذكرة تفاهم بين الري والوكالة الإسبانية لدعم المشروعات المائية بمصر

محافظ أسيوط يؤكد أهمية تعاون الجهاز التنفيذي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمناقشة المشروعات الجارية
الجريدة الورقية