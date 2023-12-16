أستاذ التمويل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحل لزيادة القدرة الإنتاجية (فيديو)

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الذي من الممكن أن يزيد من القدرة الإنتاجية ويخدم على المشروعات الكبيرة.

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وقال خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المشروعات الكبيرة احتياجاتها من مدخلات الصناعة والمواد الخام متعددة وهي جزء هام منها يأتي من الخارج، موضحًا أن تواجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يزيد من فترة نجاح المشروعات الكبيرة ويقلل من تكاليفها ويحقق مزيدًا من الضبط في اقتصاديات التشغيل.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بسوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ندوة تعريفية لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بالقاعة الكبري بالمديرية .

حاضر الندوة المدرب اسامة عبد الرحمن مدرب ريادة الاعمال بجهاز تنمية المشروعات بحضور مصطفي زكريا مدير ادارة المشروعات بالمديرية وتناول المحاضر أهمية تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال خلال هذه الفترة وتشجيع الشباب والمستثمرين على البدء في هذه المشروعات .

وفي سياق متصل إحتفل مركز شباب أم دومة التابع لإدارة شباب طما شمال محافظة سوهاج بإنتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بمظاهر إحتفالية رائعة .

شارك في هذه الفاعليات مجموعة من الأعضاء التابعين لمركز الشباب وتم رفع الأعلام المصرية وتشغيل الأغاني الوطنية لتنمية روح الولاء والإنتماء لمصرنا الحبيبية ومعرفة الجهد المبذول من الجيش المصري وفي نهاية الإحتفالية سادت مشاعر من روح الولاء والإنتماء للوطن داعمين لمؤسسات الدولة المصرية وجيشها العظيم .