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السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في مسيرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

وأعلنت مصادر عبرية، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بعد إصابتهم، في مسيرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية.

 

وعلى جانب آخر أعلنت سرايا القدس، أنه تم قصف موقع "صوفا العسكري" قبل قليل بوابل من قذائف الهاون.

 

وقالت كتائب القسام، إن مجاهديها هاجموا مجموعة من جنود الاحتلال بقنبلة يدوية قسامية وأوقعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

 

وقالت القناة 13 العبرية : "بالقوة لن نصل إلى أسرانا، حماس تزيد من الأوجاع وتنشر فيديوهات لعدد من الأسرى وعائلاتهم الآن ينتفضوا في تل أبيب، أوقفوا الحرب وأخرجوا الأسرى الآن".

 

ولفت المراسل العسكري لموقع "والاه" العبري: إلى أنه يبدو أن يحيى السنوار يشعر بالارتياح للوضع الميداني إلى درجة أنه يملي الشروط التي يريدها.

 

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