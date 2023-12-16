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السبت 16 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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القومي للطفولة: يجب تعليم الأطفال كيفية التعامل مع العالم الرقمي

القومي للطفولة والأممومة
القومي للطفولة والأممومة

أكدت سوزان غالب، مسؤول برنامج الطفل والعالم الرقمي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الورشة التي عقدها المجلس تحت شعار “طفل آمن في عالم رقمي” للحفاظ على سلامة الأطفال وآمنهم في عالم الإنترنت، مشددة على أنها كانت أنشطة تفاعلية للأطفال مختصة بالمرحلة العمرية من 10 –13، ومن 14 لـ18عامًا.

القومي للطفولة والأمومة

وأشارت إلى أنه شارك فيها أطفال من القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج وشمال سيناء والإسكندرية، موضحة أن هدف الفعالية كان التمكين وليست المنع لأن الطفل لابد وأن يتجول عبر الإنترنت للتعامل مع العالم الرقمي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، اليوم السبت.

وأوضحت القومي للطفولة والأمومة، أن الفعالية عملت على تعليم الطفل النصائح والأضرار من الدخول على أي شيء عبر الإنترنت، مشددة على أن كل طفل دخل على الإنترنت تعرض لحاجة هو لم يكن يتوقعها.

وعقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ مائدة مستديرة لمناقشة اهم الموضوعات والقضايا الخاصة بالحقوق النفسية للأطفال والمراهقين، وذلك ضمن خطه عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وثمنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في جمع نخبة عريضة من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين يعملون في مجال حقوق الطفل، خاصةً أن المجلس يخدم أكبر شريحة سكانية، من حيث الحجم وتأثيرها الحرج علي جهود التنمية البشرية في مصر وتحقيق أكبر عائد علي الاستثمار في الإنسان المصري ومنها في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأشارت خطاب، إلي أن الحق في التمتع بأعلي مستوي للصحة البدنية والنفسية تعد من أهم العناصر التى يتعين  الاهتمام بها، مشيدة بالخطوات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مجال حقوق المرأة والطفل ومنها تمكين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان لهذه الفئات ومعاونة الأسرة المصرية علي الوفاء بتلك الحقوق وأهمها حقوق الطفل في الحصول علي تعليم جيد النوعية ووقف نزيف التسرب من التعليم والذي يمثل خرقا جسيما لحقوق الطفل.
ولفتت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن ضمان حصول كل طفل وطفلة علي الحق في التعليم واستكماله سيضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والحديثة، مؤكدة أن تمتع الطفل بالصحة النفسية المستقرة  يساعده علي الإستفادة من حقه في التعليم وحقه في المشاركة وفى الحياة الثقافية والحق فى الابداع العلمى والفنى.

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