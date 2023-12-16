عاجل.. المقاومة تقصف موقع صوفا العسكري الإسرائيلي

أعلنت سرايا القدس، أنه تم قصف موقع "صوفا العسكري" قبل قليل بوابل من قذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، إن مجاهديها هاجموا مجموعة من جنود الاحتلال بقنبلة يدوية قسامية وأوقعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وقالت القناة 13 العبرية : "بالقوة لن نصل إلى أسرانا، حماس تزيد من الأوجاع وتنشر فيديوهات لعدد من الأسرى وعائلاتهم الآن ينتفضوا في تل أبيب، أوقفوا الحرب وأخرجوا الأسرى الآن".

ولفت المراسل العسكري لموقع "والاه" العبري: إلى أنه يبدو أن يحيى السنوار يشعر بالارتياح للوضع الميداني إلى درجة أنه يملي الشروط التي يريدها.