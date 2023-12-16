افتتاح محطة قطارات الملك فؤاد التاريخية بكفر الشيخ

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، محطة قطار الملك فؤاد التاريخية «المحطة الملكية» بمنطقة منشية فؤاد بكفر الشيخ بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة كفر الشيخ. وقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التهنئة لأهالى كفر الشيخ بافتتاح مكتب بريد محطة الملك فؤاد والذى سيقدم خدمات مميزة لأهالى المحافظة، مشيراً إلى أن تطوير وإعادة ترميم ورفع كفاءة محطة الملك فؤاد يأتى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير كافة محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ومنها المحطات التى تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك تطوير كافة المحطات التاريخية والأثرية، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير المحطة التاريخية بالمنتزه بالتوازى مع صيانة وترميم قطار الملك فاروق وحيث أصبحت المحطة مزاراً تاريخياً وسياحياً.