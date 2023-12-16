حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع( انفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نشاد وحصاد وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، خلال الاسبوع الماضي.

وجاء التقرير كالتالي:-

1- أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بصوتها باللجنة الانتخابية في مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة. وعقب الإدلاء بصوتها، قالت الوزيرة: "لقد أتيت اليوم مبكرة للانتخاب لأحاكي ما رسمه المصريين بالخارج من صورة مشرفة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وروح وطنية ألهمتني وألهمت مصر بأكملها، وأضافت: "لقد صنعوا مشهدا مشرفا بمحبة وعطاء خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية بالخارج والمساهمة في رسم مستقبله والمشاركة في اختيار القيادة السياسية التي من شأنها أن تؤرخ للمستقبل وتبحر بسفينة آلوطن رغم الأمواج العاتية التي تُحيط به. إن التصويت في الانتخابات الرئاسية هو اختيار القيادة دستوري لكل المصريين خاصة في هذه المرحلة الفارقة".

2- أدلى عدد من قيادات وموظفي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، انطلاقًا من ضرورة أداء هذا الواجب الوطني لاختيار من يقود سفينة الوطن ويحقق الإنجازات من أجل رسم مستقبل مصر.

3- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، م. تامر هدايت، رئيس مجلس إدراة شركة "نت سينك" وأحد مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، للوقوف على آخر مستجدات تأسيس الشركة. وأوضحت الوزيرة حرصها على المتابعة المستمرة لمختلف الملفات، والحرص على تقديم مختلف المحفزات لكل فئات المصريين بالخارج، ومن بينها فتح آفاق الاستثمار لمختلف أبناء المصريين بالخارج. واطلعت الوزيرة على آخر تطورات تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، من أهم المنجزات التي حققتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج والتي تم البدء في إجراءات تأسيسها، لافتة إلى أن الشركة سيديرها المصريين بالخارج ودور وزارة الهجرة سيقتصر على توفير الدعم اللوجيستي لها وتذليل أية عقبات قد تواجه المؤسسين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. عصام الدين بسيوني، نائب رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية ومقيم بولاية نيويورك. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بما تم من تنسيق مع جميع أقطاب ورموز المصريين بالخارج وممثلي الاتحاد العام للمصريين بالخارج، لافتة إلى الملحمة الوطنية االتي قدمها المصريون بالخارج أثناء تصويتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. وحرصت الوزيرة على إطلاع بسيوني على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج وتوفير عدد من المحفزات المقدمة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية بعد تصديق ئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي.

5- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا مع السيد/ محمد سعيد، مسؤول الجالية المصرية بمجموعة شركات الأمان بالتأمينية فرنسا، والسيد غيلي نور الدين المدير العام لمجموعة شركات الأمان ELAMEN، في لقاء افتراضي عبر تطبيق "زووم". وقالت الوزيرة إنها حريصة على استمرار التواصل الفعال والبناء مع مواطنينا بالخارج، وبذل كل الجهد في سبيل الاستماع وتلبية واحتياجات الجاليات المصرية بالخارج، مضيفة أن وزارة الهجرة تبذل جهودا كبيرة في ملف التأمين على المصريين بالخارج بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتستمر الوزارة في هذا المسار لتقديم مزيد من الحزم التأمينية لصالح مواطنينا بالخارج.

6- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ تيم واتس، نائب وزير الخارجية الأسترالي للهجرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ومن بينها توفير فرص العمل الآمنة للشباب، وجهود الجالية المصرية في أستراليا. وأكدت الوزيرة عمق العلاقات والروابط التاريخية القوية والشراكة المتنامية بين مصر وأستراليا في مختلف المجالات، كما رحبت الوزيرة بالتعاون لتوفير فرص التدريب في مراكز التدريب التقني المعتمدة في مصر، وأن أستراليا لديها قوة عاملة عالية المهارة وواحدة من أقوى الاقتصاديات أداءً في العالم، مقترحة إنشاء برنامج وآلية تمكن الشباب المصري من تلقي التدريب في المجالات التقنية المعتمدة في مصر، مع الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإتاحة البدائل الآمنة للشباب في 14 محافظة من المحافظات الأكثر تصديرا لتلك الظاهرة، في إطار مبادرة "مراكب النجاة".

7- في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بعنوان جذورنا المصرية، نشرت وزارة الهجرة، بالتعاون مع الدكتور وسيم السيسي، الطبيب والمؤرخ المصري، سلسلة من الفيديوهات لأبنائنا المصريين بالخارج لتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يارو المتخصصة في تقديم الخدمات الثقافية والتاريخية. وتضمنت سلسلة الفيديوهات التعريفية بتاريخ مصر، والتي تم تصويرها في مركز الطفل للحضارة والإبداع التابع لمتحف الطفل، حوارا شيقا للدكتور وسيم السيسي مع أحفاده لتعريفهم وأبنائنا بالخارج وأيضا بالمدارس الدولية. وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن المرحلة الجديدة من مبادرة "اتكلم عربي"تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الدكتور وسيم السيسي.

8- التقى د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لمتابعة عدد من ملفات العمل، مثمنا الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الهجرة كقناة اتصال وطنية مع أبناء مصر في الخارج للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم والتفاعل معها. وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أبرز نتائج الجولة الناجحة التي قامت بها على مستوى عدد من الدول العربية والأوروبية، شملت السعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، التي كان لها نتائج في هذا الحضور اللافت خلال إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج، كما طرحت الوزيرة خلال الاجتماع مقترح آلية مركزية لتدريب الكوادر المختلفة وتأهيلها للعمل بالخارج تحت مسمى "المركز الإقليمي للهجرة"، بحيث يتولى تدريب الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الخارجية عبر التنسيق مع المسئولين في الخارج.

9- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. حسين زناتي، خبير مصري في مجال التعليم مقيم في اليابان ومدير أكاديمية "تانكيو عرب" اليابانية. وقد أكدت الوزيرة بأنها فخورة بالنوابغ من المصريين المقيمين في الخارج والمؤثرين في مجتمعاتهم. وقدم زناتي عرضًا توضيحيًا لعدد من مشروعاته التعليمية، وكذلك رغبته في إقامة توأمة فيما بين مؤسسات المجتمع المدني المصرية ونظيراتها اليابانية، كما وعدته الوزيرة بالتنسيق والتواصل مع وزارة الإنتاج الحربي للإسراع في إقامة مشروع المركز المصري الياباني للتأهيل والتدريب، وكذلك مع وزارة التربية والتعليم لدراسة المشروعات التعليمية المبتكرة من د. زناتي لتضمينها في النظام التعليمي المصري.

10- على هامش إدلاء سيادتها بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية، أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاءات تلفزيونية مع جهات إعلامية مثل قناة MBC مصر، والقاهرة 24، وكذلك مداخلة هاتفية على قناة النهار، كما نشرت جريدة "الأخبار" تقريرًا شاملًا عن كل ما بذلته السيدة الوزيرة من جهود وقدمته من محفزات للمصريين بالخارج على مدار عام منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة.

11- توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة إلى الشاب المصري كيرياكوس ملاك إسحاق، عضو مركز "ميدسي" وطالب بكلية الطب في جامعة فولجاجراد الروسية، ورئيس مشروع "مدن الأبطال فولجاجراد – بورسعيد" للتبادل الطلابي الثقافي والحضاري بين مصر وروسيا، لحصوله على المركز الثالث وتكريمه في المسابقة الدولية للزعامة الشعبية والدبلوماسية في روسيا، والتي شارك بمشروعه فيها، وقالت الوزيرة: "شباب مركز (ميدسي) اللي مشرفينا ومشرفين مصر في كل مكان بالعالم.. ألف مبروك لـ كيرياكوس ودايما رافع راية وطنك ومصدر فخر لينا".

12- شارك السيد/ سامح المصري، رجل الأعمال المصري وصاحب شركة "تماس" بالإمارات، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة والتي تحمل العنوان: "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون.. لماذا نستثمر في مصر؟"، للترويج لدور الدولة المصرية وجهودها في تحفيز الاستثمار ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للتواصل مع المستثمرين بالخارج. وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قد التقت سامح المصري في الإمارات ضمن جولتها الخارجية لحشد المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية. وقال المصري إن مصر ضمن أهم 5 دول أفريقية على خارطة الاستثمار، كما ينظر إليها العالم باعتبار موقعها وما تمتاز به من ثروات، موضحا أن الاستثمار في مصر في هذا التوقيت مهم للغاية بما قدمته مصر من تيسيرات على المستثمرين بجانب التعديلات التشريعية التي سنتها الدولة لجذبهم، وكذلك ما تمتاز به من بنية تحتية وشبكة طرق قوية لتسهيل نقل البضائع وكذلك تكلفة التصنيع المنخفضة في مصر.

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