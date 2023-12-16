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السبت 16 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تنكيس الأعلام بجامعة جنوب الوادي حدادًا على وفاة أمــير الكــويت

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن تنكيس الأعلام المرفوعة على جميع الإدارات المركزيه والكليات بجامعة جنوب الوادي والجامعة الاهلية حدادا على وفاه أمير دولة الكويت ، لمده ثلاث أيام بدءاً من اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر وحتى آخر ضوء من يوم الإثنين الموافق ۱۸ ديسمبر الجارى

جاء ذلك إيماء للمنشور الدوري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الحداد بجمهورية مصر العربية لوفاة أمير دولة الكويت. 

فى سياق ذي صلة، أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن تنكيس الأعلام المرفوعة على جميع الهيئات الحكومية والمديريات الخدمية والمبانى الجامعية والمدارس التابعة للمحافظة، حدادا على وفاه أمير دولة الكويت ، لمده ثلاث أيام بدءاً من اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر وحتى آخر ضوء من يوم الإثنين الموافق ۱۸ ديسمبر الجارى

وأضاف عبد الباقي، بأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ووجه، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، بالالتزام بتنفيذ ما ورد بالكتاب بكل دقة.

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