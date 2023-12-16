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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد شريف يشارك في فوز الخليج على الرياض بالدوري السعودي

الخليج والرياض
الخليج والرياض

فاز الخليج  على نظيره الرياض بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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شريف يقود هجوم الخليج أمام الرياض في الدوري السعودي

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محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام الرياض في دوري روشن

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الخليج بقيادة "شريف" يحل ضيفًا على الرياض في دوري روشن



وشهد اللقاء مشاركة الدولي محمد شريف أساسيا في خط هجوم الخليج منذ بداية اللقاء حتى قرر المدرب استبداله في الدقيقة 89، وإشراك عبدالله السالم بدلا منه.

أحرز عبدالله لاعب الخليج هدف الفوز والوحيد للقاء لتنتهي المباراة بفوز رفقاء محمد شريف، وحصد الثلاث نقاط.


رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما يتوقف رصيد الرياض عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.


يعتبر هذا الانتصار الخامس لفريق الخليج هذا الموسم في الدوري، ليصل للنقطة التاسعة عشر، بعد التعادل في 4 مباريات آخرين، وتلقى الخسارة في 9.
 

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