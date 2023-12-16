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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس.. فيديو

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

انتهت مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

جاء تقدم مانشستر سيتي في اللقاء من خلال جاك جريليش في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول من المباراة، فيما ضاعف زميله ريكو لويس النتيجة في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني من المباراة. 

بينما سجل هدف كريستال بالاس الأول اللاعب جون فيليب ماتيتا النتيجة في الدقيقة 76 من زمن المباراة، وأحرز مايكل أوليز هدف التعادل في شباك السيتزين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ويواصل مانشستر سيتي تقديم العروض الهزيلة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، فيأتي في المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بعد التعادل مع كريستال بالاس، والذي يأتي في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.

وكانت المباراة قد شهدت غياب المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب السيتي، عن مواجهة اليوم أمام كريستال بالاس، حيث يعاني اللاعب من إصابة قوية.

وتقرر سفر مانشستر سيتي للمملكة العربية السعودية من أجل خوض مونديال الأندية 2023، وذلك عقب نهاية مباراة كريستال بالاس، حيث سيواجه أوراوا ريدز الياباني الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

بينما سيتأهل الفائز من السيتي وأوراوا للمباراة النهائية، والتي ستُلعب في الـ 23، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأهلي أو فلومينينسي.

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