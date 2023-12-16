محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات الإماراتية

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سفينة المساعدات الإماراتية خلال وصولها إلى ميناء العريش البحري ،في حضور مريم الكعبي سفيره الإمارات في القاهرة ،سلطان حمد الشامي ،مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ، راشد المنصوري من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، اللواء محمد شريف ،مدير عام الميناء.

وقال المحافظ ،ان مصر تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية من مختلفة الدول والهيئات والمؤسسات ،وإيصالها إلي قطاع غزة.

وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قطاع غزة ،مشيرة إلي أن الإمارات من الدول التي قدمت كميات كبيرة من المساعدات إلي قطاع غزة.

ووجهت السفيرة الإماراتية الشكر للقيادة المصرية علي جهودها في استقبال وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة.

وأضافت أن السفينة الإماراتية أبحرت من ميناء الفجيرة الأسبوع الماضي ،وتحمل علي متنها أكثر من ٤٠٠٠ طن من المساعدات المتنوعة من بينها ٣٤٦٥ طنا من المواد الغذائية، ٤٢٠ طنًا من المواد الإيوائية، ١٣١ طنًا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه أكد راشد المنصوري من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن سفينة المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم قطاع غزة.

أشار إلي أن الإمارات قدمت ٧٢٢٥ طنا من المساعدات المتنوعة الى قطاع غزه عن طريق مدينة العريش ، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبه أكد اللواء محمد شريف ،مدير عام ميناء العريش البحري ، أن الميناء استقبل خلال الفترة الماضية 4 سفن من بينها سفينتان تركيتان حملتا كميات كبيرة من المساعدات ومستشفي ميداني وسفينتين طبيتين أحدهما فرنسية والثانية إيطالية يستقبلان الجرحى الفلسطينيين للعلاج وإجراء الجراحات.