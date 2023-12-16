تجرد موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي من مشاعر الإنسانية، وأقدم على قتل والدته القعيدة حرقًا لرفضها إعطاءه المال، في حادث مأسوي بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، تم التحفظ على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

قلب ولدي عليا حجر.. موظف بالتعليم يُنهي حياة والدته القعيدة حرقًا بحدائق القبة

كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارتا إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم إخماد الحريق وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها ويعمل موظفًا بوزارة التعليم والبحث العلمي، وألقي القبض على المتهم، وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

حجز قضية مقتل شاب على يد 5 متهمين بكفر شكر أول أيام عيد الأضحى لجلسة غد

كما تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، غدًا الأحد، محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوى خاطر بمركز كفر شكر، للنطق بالحكم.

وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعي ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلي شمال بنها، قام كل من: "أحمد ع.س" 35 سنة عامل، ومقيم بهتيم فى شبرا الخيمة، وآخر البقاشين مركز كفر شكر، "علي ص.ع" 22 سنة عامل غزل ونسيج، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ص.ع" 29 سنة عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ع.س" 30 سنة سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"صبري ع.م" 31 سنة سائق بشركة أوبر ومقيم عزبة مراد بشبرا الخيمة، لأنهم في يوم 9/7/2022 قتلوا المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات تالية الوصف مستخدمين السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس قاصدين محل وجود المجني عليه سالف الذكر وما أن وصلوا حتى ترجل الثاني منهم مخاطبًا المجني عليه فما كان من المتهم الأول إلا أن صوّب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه مطلقًا عيارًا ناريًا منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق هاتف محمول، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلًا حال حملهم لأسلحة نارية وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته آنفة لارتكابهم الواقعة، ولاذوا بالفرار بتلك المسروقات على النحو المبين.