مروان حامد: فيلم «إبراهيم الأبيض» كان مليئ بعوالم حقيقية

عقد مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، ندوة نقاشية للمخرج مروان حامد، الذي كُرم في حفل الافتتاح، وأدارها المنتج علاء كركوت.

تحدث المخرج المصري مروان حامد، خلال الندوة عن فيلم "إبراهيم الأبيض"، قائلًا:« السيناريو كان مليئ بعوالم حقيقية كتبها الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن والذي وصف هذا العالم جيدا من خلال السيناريو، وقدم له ملف يحتوي على أخبار الحوادث والجرائم التي تتشابه مع أحداث الفيلم ».

وأضاف «مروان» :« كنت بعيد عن هذا العالم ولكني حاولت اكتشافه، وعملت على تطوير الأحداث وذهبت إلى بعض الأماكن الحقيقية ».

وتابع مروان حامد حديثه عن فيلم «عمارة يعقوبيان»، قائلًا:« في البداية الاتفاق بين الشركة المنتجة والمسئولين عن العمارة فشلت في الموافقة على تصوير الفيلم داخل العمارة، ووجدوا عمارة أخرى تشبه العمارة الأصلية وهى تشبه قصة الفيلم أكثر من العمارة الأصلية ».

وقال:« السينما ليست نقل للواقع كما هو ولكن هناك حرية في الاختيار، والممثل هو العنصر الرابط بين المخرج والجمهور، وكلما كان الممثل محترف وموهوب يحقق صلة الربط في توصيل فكرة الفيلم إلى المشاهد.

واستشهد بالفنان كريم عبد العزيز في فيلم "الفيل الأزرق" وأوضح أن شخصية يحيى كان من الممكن أن يعتبرها الجمهور مسئولة عن موت زوجته وابنته بعد حادث السيارة الذي تسبب فيه بسبب تناوله للكحول، لكن الفنان كريم عبد العزيز استطاع أن يكسب تعاطف وتسامح الجمهور للشخصية عن طريق أدائه المحترف والمتميز.

نبذة عن المخرج مروان حامد

مخرج مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1999، بدأ عمله بالسينما كمخرج مساعد في عدد كبير من الأفلام السينمائية والإعلانات التجارية، وأثناء دراسته بالمعهد أخرج عدداً من الأفلام القصيرة والوثائقية، أبرزها الفيلم الروائي (لي لي) المأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب (يوسف إدريس)، والذي نال عنه العديد من الجوائز الدولية.

خلال عام 2006، أخرج فيلمه الروائي الطويل (عمارة يعقوبيان) وساعد في إخراج حلقتين من مسلسل (لحظات حرجة) في موسمه الأول، كما أنجز بعدها عدداً من الأفلام الروائية الطويلة مثل: (إبراهيم الأبيض) عام 2009، و(الفيل الأزرق) المأخوذ عن رواية أحمد مراد عام 2014.