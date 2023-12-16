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السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع طالب صدمته سيارة مسرعة

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى طالب بالمرحلة الثانوية مصرعه متأثرا بإصابته  وذلك بعد ان صدمته سيارة مسرعة امام قرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية أثناء عودته من  أحد الدروس.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة  النجدة لمامور مركز شرطة الجمالية، يفيد بوقوع حادث سيرعلى الطريق الواصل بين مركزي الجمالية فارسكور بالقرب من قرية إسكندرية الجديده التابعة للمركز ونقل مصاب ففي حالة خطر الى المستشفى وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط  وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية الى المستشفى وبالفحص تبين وصول "أحمد الذهدى جاب الله"،18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم قرية قرية إسكندرية الجديده التابعة للمركز وبسؤال والده أكد ان نجله كان يتلقى احدى الدروس الخصوصية ولدى عودته من الدرس صدمته سياره حال عبوره الطريق ولقي مصرعه متأثرا بإصابته واتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات التحقيق بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

الجريدة الورقية