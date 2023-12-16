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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قنص 5 جنود إسرائيليين واستهداف 7 اَليات عسكرية.. القسام تصطاد الاحتلال

كتائب القسام
كتائب القسام

 استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، 7 آليات عسكرية، وقنص 5 جنود إسرائيليين في مدينة غزة.

 وكشفت حماس التفاصيل الكاملة للعملية، إذ أكدت أنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” جنوب منطقة التوام شمال المدينة.

 وأشارت إلى استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذيفة “الياسين 105” في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، لافتة إلى أن عناصرها تمكنوا من قنص 3 جنود إسرائيليين في حي الشيخ رضوان.

وأشارت حماس إلى أنهم تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في حي الزيتون.

 وأفادت باستهداف دبابتين وجرافتين إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105» في حي الزيتون.

 وذكرت أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان.

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